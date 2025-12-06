Primorski velikan na dnu: klub brez zmage, nogometaši brez plač

Pred dvema desetletjema je bila Gorica paradni konj slovenskega klubskega nogometa. Vrtnice so med letoma 2004 in 2006 povezale tri zaporedne prvenstvene naslove, v zadnjih sezonah pa so tavale med prvo in drugo ligo. Na pota stare slave naj bi jih vrnil poletni prihod turškega vlagatelja, o katerem pa v Novi Gorici ni ne duha ne sluha. Še več, Gorica je po polovici sezone na dnu drugoligaške konkurence brez ene same zmage. Nogometaši brez plač in vodstvo brez prave vizije zdaj nemočno čakajo na turški denar, na katerem sloni usoda tretjega najtrofejnejšega kluba pri nas.

S štirimi državnimi naslovi in tremi pokalnimi lovorikami se lahko pohvali Gorica, ki je do leta 2019 neprekinjeno nastopala med prvoligaši. Nazadnje je bila del elite v sezoni 2022/2023. FOTO: 24ur.com icon-expand

Stanje v enem najbolj tradicionalnih klubov v Sloveniji nazorno razkriva že pogled na lestvico druge lige. Gorica je s sedmimi točkami po 16 krogih prikovana na dno in kot edina brez zmage. Še bolj alarmantno kot dogajanje na terenu je trenutno stanje v pisarnah novogoriškega kluba. Poleti je z velikimi obljubami v klub vstopil turški podjetnik Akin Altay, na čigar denar pa v mestu ob italijanski meji že več mesecev zaman čakajo. Altay, ki je obljubljal dolgoročno stabilizacijo kluba, govorilo se je celo o izgradnji novega trening centra, se v slovenskih medijih zaenkrat ni pojavljal. Javnosti je sredi minulega meseca namenil le skopo izjavo na klubski spletni strani, v kateri je zapisal, da je v Novo Gorico prišel z velikimi ambicijami in dolgoročnimi načrti.

Turški vlagatelj Akin Altay (levo). Na fotografiji skupaj s tehničnim direktorjem Udineseja Gohkanom Inlerjem. FOTO: Facebook icon-expand

Velike obljube zaenkrat ostajajo prazne

"V teh dneh urejam vse potrebno, da lahko poplačam pogodbene obveznosti do kluba in do igralcev, saj se je tudi na tem področju zadeva nekoliko zavlekla," je med drugim zapisal 18. novembra. Od takrat so minili skoraj trije tedni, vendar v Novo Gorico z njegovega računa še ni prispel niti evro. To nam je v telefonskem pogovoru priznal tudi predsednik kluba Uroš Blažica, ki ne skriva, da ima klub ogromne finančne težave. Na vprašanje, zakaj obljubljenega denarja še ni bilo, je odvrnil, da je Altay resen podjetnik z dovoljšnim kapitalom, da bi Gorico lahko vrnil na pota stare slave, a da si je vstop v slovenski nogomet predstavljal preveč poenostavljeno. "Ima težave z izpolnjevanjem obveznosti, a nam je ravno danes (v petek, op. a.) obljubil, da bo prvi obrok izplačan v prihodnjem tednu. Preko svoje družbe (Aura Invest d.o.o.), ustanovljene v Sloveniji, je dal osebno jamstvo, da bo izpolnil, kar je bilo dogovorjeno v pogodbi. Je pa res, da čas ni naš zaveznik," se težavne situacije zaveda Blažica.

Oliver Bogatinov je vodenje Gorice prevzel po šestih krogih. Pred njim je na trenerski klopi sedel Saša Ranić. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Proračun kluba na papirju 700 tisoč evrov

V poleti podpisani pogodbi je bil proračun za trenutno sezono določen na 700 tisoč evrov. Prvi obrok v višini 150 tisočakov bi moral Altay izplačati septembra, do danes bi moral izplačati tudi drugega. Tako nogometaši, med katerimi je polovica na profesionalnih pogodbah, še vedno čakajo na prve plače v aktualni sezoni. Isto velja za trenerja Oliverja Bogatinova. Nekdanji trener Kopra je ob našem klicu odvrnil le, da je glede na trenutno alarmantno finančno stanje brezpredmetno sploh komentirati predstave na igrišču.

Turški vlagatelj Akin Altay ima preko družbe Aura Invest d.o.o. 74-odstotni delež v FC Gorica d.o.o., ki v praksi upravlja z ND Gorica. Preostalih 26 odstotkov je v lasti društva. Med zastopniki Aura Investa je poleg Altaya naveden še športni direktor kluba Damir Kršić.

Prav zaradi velikih finančnih zaostankov – klub igralcem in trenerjem dolguje 200 tisočakov, skupen dolg pa znaša dobrega pol milijona evrov – navijači nogometašem katastrofalnih rezultatov niso zamerili. Njihove puščice so usmerjene v vprašljivo delovanje vodstva kluba. "Igralci prve ekipe niso plačani, ker preprosto ni bilo finančnih prilivov," odgovarja Blažica, ki pojasnjuje, da skopa sredstva od sicer maloštevilnih sponzorjev porabijo za fiksne stroške in delovanje mladinske šole.

Valter Birsa je eden številnih bivših reprezentantov, ki so šli skozi mladinsko šolo ND Gorica. Za vrtnice je na 66 tekmah dosegel 27 zadetkov in se veselil dveh naslovov državnega prvaka. FOTO: Profimedia icon-expand

Čakajo na turški denar, ker druge rešitve nimajo

Ko je bila Gorica pred dvema desetletjema na vrhuncu svojih moči in je redno osvajala lovorike ter v svoji nogometni šoli serijsko vzgajala bodoče reprezentante, je klub večinsko financiral lokalni kapital na čelu z igralniškim podjetjem Hit. Danes pa je prihodnost profesionalnega nogometa v mestu vrtnic povsem odvisna od dobre volje in pogosto vprašljivih motivov tujih investitorjev. Kot prvi je poskušal ameriški poslovnež George Juncaj, ki se je po vsega pol sezone umaknil, ko je Gorica pred dvema letoma zadnjič izpadla v drugo ligo. Nič kaj daljša ni bila avantura srbsko-francoskih poslovnežev, ki so se poslovili pred meseci. Blažica na vprašanje, kaj preostane klubu, če turškega denarja – kar se zdi vse bolj verjetno – na koncu sploh ne bo, odgovarja: "Plan B ni rožnat. Brez resnega finančnega vložka ne moremo računati na ohranitev profesionalnega nogometa v Novi Gorici. Trenutno je goriško gospodarstvo sposobno financirati amaterski klub in mladinsko šolo."

Tribune novogoriškega športnega parka v tej sezoni bolj kot ne samevajo. Povprečen obisk komaj presega številko 200. FOTO: 24ur.com icon-expand

V Novi Gorici tako ne skrivajo, da prihodnosti kluba nimajo več v svojih rokah. Blažica je kljub vsemu naštetemu prepričan, da trenutni kader premore dovolj kakovosti za (vsaj) obstanek med drugoligaško druščino. Altay je v sporočilu navijačem obljubil tudi, da bo osvežil igralski kader in bo ekipa priprave na drugi del sezone začela v popolni sestavi. A vedno večje je vprašanje, kdo si v trenutnih razmerah sploh še želi igrati v novogoriškem športnem parku. Gorica je za slovenske razmere nedvomno velik klub in lahko določene nogometaše privabi že s svojim imenom, vendar se ob praznem bančnem računu na veličino kluba hitro pozabi. Novogoriški nogomet je trenutno na daleč najnižji točki v svoji moderni zgodovini. Rešitve na domačem pragu ne najdejo, zato prav vsi čakajo na "naslednji teden", ko naj bi turški vlagatelj le poslal prvo finančno injekcijo. Težava zanj je, da so navijači "plavih" obljubo o naslednjem tednu slišali že tolikokrat, da ji težko še kdo verjame ...