Nova izjemna predstava Messija: Dva izvrstna zadetka za napredovanje Inter Miamija

Lionel Messi je našel novo najljubše klubsko tekmovanje. To je ameriški ligaški pokal, v katerem argentinski nogometni zvezdnik enostavno blesti. Inter Miamijev nasprotnik v osmini finala je bil FC Dallas, ki je vodil že s 3:1 in s 4:2, a je zvezdniški Inter predvsem po zaslugi Messija prišel do izenačenja in na koncu slavil po enajstmetrovkah.

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi je tokrat čaral proti FC Dallasu. Že v šesti minuti tekme je razveselil gostujoče navijače, ko je izkoristil lepo podajo dolgoletnega soigralca Jordija Albe in z natančnim strelom izven kazenskega prostora strelsko otvoril srečanje. Dallas je nato igral precej bolje in v roku ene ure zabil tri gole, a se Inter Miami ni predal. icon-expand Messi je bil za nogometaše Dallasa neustavljiv FOTO: AP V 65. minuti sta znova lepo kombinirala Messi in Alba, slednji pa je nato zaposlil Benjamina Cremaschija, ki je znižal na 3:2. Le tri minute kasneje je po avtogolu Roberta Taylorja Dallas znova vzpostavil razliko dveh zadetkov, ki pa ni obveljala do konca tekme. Nov avtogol, tokrat domačega branilca Marca Farfana je poskrbel za 4:3. Za podajo v kazenski prostor po kateri je padel zadetek pa je poskrbel kdo drug kot Messi. Aktualni svetovni prvak pa se je nato izkazal še pet minut pred iztekom rednega dela. Inter Miami je dobil na voljo prosti strel s približno 18-ih metrov. Žogo si je namestil Messi, ki je z levico hladnokrvno premagal domačega vratarja in izsilil izvajanje enajstmetrovk. Prvo za Inter Miami je izvedel prav Messi, ki je začel nezgrešljivo serijo gostov. Te so zadeli vseh pet enajstmetrovk, Dallas pa le tri in moštvo z juga Floride se je razveselilo napredovanja v četrtfinale. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Messi je ameriški ligaški pokal vzel za svojega, saj je šele četrtič zaigral v tem tekmovanju, na kontu pa že ima sedem zadetkov in eno podajo, na zadnjih treh tekmah pa je nosil tudi kapetanski trak moštv z juga Floride. V četrtifnalu se bo Inter Miami pomeril z zmagovalcem para Charlotte FC - Houston Dynamo.