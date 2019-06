Nova kalvarija Messija na Copi Americi: 'Zagrenjeni smo'

Zadetka Rogerja Martineza in Duvana Zapataste v zadnjih 20 minutah tekme sta Kolumbiji prinesla prvo zmago nad Argentino v zadnjih 20 letih. Poraz proti Kolumbiji je bil njihov prvi na prvenstvu po letu 2007, ko so v finalu Cope Americe izgubili proti Brazilcem. Sicer so trikrat (proti Urugvaju in dvakrat proti Čilu) izgubili šele po enajstmetrovkah, ki uradno štejejo kot remi. "Seveda smo zagrenjeni. Vsaj v drugem polčasu smo si ustvarili nekaj priložnosti," je po porazu dejal 31-letni kapetan Argentine Lionel Messi, ki se je po razočaranju na lanskem mundialu že poslovil od dresa z državnim grbom, a si je nato premislil. "Seveda nismo želeli tako začeti turnirja, a zdaj moramo dvigniti glave. Vsakič, ko izgubiš, ti je težko. A zdaj moramo misli usmeriti proti naslednjemu tekmecu," je še dejal Messi.

Argentince v sredo v Belo Horizonteju čaka dvoboj s Paragvajem, na koncu pa se bodo v skupini B pomerili še z azijskim prvakom Katarjem.



Izidi:

Skupina A:

Sao Paulo:Brazilija- Bolivija 3:0 (0:0)

Porto Alegre: Venezuela - Peru 0:0



Skupina B:

Salvador: Argentina - Kolumbija 0:2 (0:2)