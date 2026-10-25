Nova katastrofa Uniteda, Carrickova usoda visi v zraku

Manchester United je dosegel novo dno. Po evropski katastrofi sredi tedna, ko jih je Como v Italiji odpihnil z rezultatom 4:1, je danes sledila nova, morda še slabša predstava rdečih vragov. Na Old Traffordu je bil s 3:0 boljši Bournemouth, ki je pokazal vse, kar so domači navijači pričakovali od svojih ljubljencev. Kakovost, pogum in željo po zmagi.

Že od samega začetka je bilo jasno, da se bo srečanje razvilo zgolj v eno smer. Varovanci Michaela Carricka so prvi zadetek prejeli v 38. minuti, ko se je, sam kot duh na drugi vratnici, znašel Rayan in premagal domačega vratarja Senneja Lammensa. Drugi udarec so češnjice Unitedu zadale pet minut kasneje, ko si je naravnost komično napako privoščil branilec Leny Yoro in podaril gol Marcusu Tavernierju.