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Nogomet

Nova katastrofa Uniteda, Carrickova usoda visi v zraku

Manchester, 25. 10. 2026 17.08 pred 42 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M STA
Manchester United - Bournemouth

Nogometaši Manchester Uniteda so na domači ligaški tekmi proti Bournemouthu uprizorili morda najslabšo predstavo letošnje, že tako porazne sezone. Gostujoča ekipa je bila za razred boljša od anemičnih, slabih in popolnoma razglašenih rdečih vragov in je zasluženo slavila s 3:0. Poraz bi bil že lahko usoden za trenerja Michaela Carricka.

Manchester United - Bournemouth
Manchester United - Bournemouth
FOTO: Profimedia

Manchester United je dosegel novo dno. Po evropski katastrofi sredi tedna, ko jih je Como v Italiji odpihnil z rezultatom 4:1, je danes sledila nova, morda še slabša predstava rdečih vragov. Na Old Traffordu je bil s 3:0 boljši Bournemouth, ki je pokazal vse, kar so domači navijači pričakovali od svojih ljubljencev. Kakovost, pogum in željo po zmagi.

Že od samega začetka je bilo jasno, da se bo srečanje razvilo zgolj v eno smer. Varovanci Michaela Carricka so prvi zadetek prejeli v 38. minuti, ko se je, sam kot duh na drugi vratnici, znašel Rayan in premagal domačega vratarja Senneja Lammensa. Drugi udarec so češnjice Unitedu zadale pet minut kasneje, ko si je naravnost komično napako privoščil branilec Leny Yoro in podaril gol Marcusu Tavernierju.

Nogometaši Bournemoutha so popolnoma nadigrali rdeče vrage s 3:0
Nogometaši Bournemoutha so popolnoma nadigrali rdeče vrage s 3:0
FOTO: Profimedia

Nič kaj boljše ni bilo v drugem polčasu. V 71. minuti je v prazno zataval še belgijski vratar, brazilski napadalec gostov Evanilson pa je žogo zgolj poslal v prazno mrežo. Na koncu je Bournemouth slavil s 3:0, izid, ki domačim še celo malce laska. Tekom srečanja je bilo ves čas slišati negodovanje domačih navijačev, ki so nezadovoljni z delovanjem vodstva kluba in glavnim trenerjem. Prav usoda slednjega po novi blamaži visi na nitki. Kaj kmalu bi lahko na rdeči strani Manchestra dobili novega stratega.

Liverpool - Brighton
Liverpool - Brighton
FOTO: Profimedia

Liverpool in Newcastle suvereno

V obračunu z vrha lestvice med Liverpoolom in Brightonom so bili uspešnejši domači z 2:0. Liverpoolčani so slavili po avtogolu Pascala Grossa (17.) in zadetku Alexandra Isaka (21.).

Newcastle je danes z goloma Williama Osule (47.) in Harveyja Barnesa (58.) v gosteh ugnal Crystal Palace. Hull City in Brentford sta igrala 1:1, za domače je v 24. minuti z enajstmetrovke zadel Oliver McBurnie, za goste pa v 63. Dango Ouattara.

Izidi Premier lige, 25. oktober:

Crystal Palace - Newcastle 0:2 (0:0)
Osula 47., Barnes 58.

Hull City - Brentford 1:1 (1:0)
McBurnie 24.; Ouattara 63.

Liverpool - Brighton 2:0 (2:0)
Gross 17. (AG), Isak 21.

Manchester United - Bournemouth 0:3 (0:2)
Rayan 38., Tavernier 43., Evanilson 71.
(Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v kadru Manchester Uniteda)

Sunderland - Leeds -:-*

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KOMENTARJI4

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Castrum
25. 10. 2026 17.50
Beni, čimprej ven iz te štale!
Odgovori
0 0
TvojPrijatelj
25. 10. 2026 17.38
Hvala Bournemouth, presrečen. Upam da Man United preneha poslovati. Največja sramota ne samo za nogomet ampak za cel šport.
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+1
1 0
korcula1
25. 10. 2026 17.30
Ni Šeška, ni zmage.
Odgovori
0 0
Šumsko voče
25. 10. 2026 17.21
Ce bi smeško igral bi bila se vecja katastrofa
Odgovori
-2
0 2
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