Nova katastrofa Uniteda, Carrickova usoda visi v zraku

Manchester United je dosegel novo dno. Po evropski katastrofi sredi tedna, ko jih je Como v Italiji odpihnil z rezultatom 4:1, je danes sledila nova, morda še slabša predstava rdečih vragov. Na Old Traffordu je bil s 3:0 boljši Bournemouth, ki je pokazal vse, kar so domači navijači pričakovali od svojih ljubljencev. Kakovost, pogum in željo po zmagi.
Že od samega začetka je bilo jasno, da se bo srečanje razvilo zgolj v eno smer. Varovanci Michaela Carricka so prvi zadetek prejeli v 38. minuti, ko se je, sam kot duh na drugi vratnici, znašel Rayan in premagal domačega vratarja Senneja Lammensa. Drugi udarec so češnjice Unitedu zadale pet minut kasneje, ko si je naravnost komično napako privoščil branilec Leny Yoro in podaril gol Marcusu Tavernierju.
Nič kaj boljše ni bilo v drugem polčasu. V 71. minuti je v prazno zataval še belgijski vratar, brazilski napadalec gostov Evanilson pa je žogo zgolj poslal v prazno mrežo. Na koncu je Bournemouth slavil s 3:0, izid, ki domačim še celo malce laska. Tekom srečanja je bilo ves čas slišati negodovanje domačih navijačev, ki so nezadovoljni z delovanjem vodstva kluba in glavnim trenerjem. Prav usoda slednjega po novi blamaži visi na nitki. Kaj kmalu bi lahko na rdeči strani Manchestra dobili novega stratega.
Liverpool in Newcastle suvereno
V obračunu z vrha lestvice med Liverpoolom in Brightonom so bili uspešnejši domači z 2:0. Liverpoolčani so slavili po avtogolu Pascala Grossa (17.) in zadetku Alexandra Isaka (21.).
Newcastle je danes z goloma Williama Osule (47.) in Harveyja Barnesa (58.) v gosteh ugnal Crystal Palace. Hull City in Brentford sta igrala 1:1, za domače je v 24. minuti z enajstmetrovke zadel Oliver McBurnie, za goste pa v 63. Dango Ouattara.
Izidi Premier lige, 25. oktober:
Crystal Palace - Newcastle 0:2 (0:0)
Osula 47., Barnes 58.
Hull City - Brentford 1:1 (1:0)
McBurnie 24.; Ouattara 63.
Liverpool - Brighton 2:0 (2:0)
Gross 17. (AG), Isak 21.
Manchester United - Bournemouth 0:3 (0:2)
Rayan 38., Tavernier 43., Evanilson 71.
(Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v kadru Manchester Uniteda)
Sunderland - Leeds -:-*
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