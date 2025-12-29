Nova nagrada za kapetana slovenske nogometne reprezentance

"Slovenski vratar je nagrado dobil zaradi spektakularne dvoje obrambe proti Realu Sociedadu na Anoeti 6. oktobra lani. V 12. minuti je najprej ustavil strel Martina Zubimendija z glavo po kotu, nato pa je še izjemno posredoval po poskusu Aguerda iz bližine," so zapisali na Atleticovi spletni strani.

"Skrivnost je v treningu. Hvaležen sem soigralcem, ki so mi pomagali," je dejal Oblak.