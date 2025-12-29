Naslovnica
Nogomet

Nova nagrada za kapetana slovenske nogometne reprezentance

Dubaj, 29. 12. 2025 07.55 pred 45 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Jan Oblak

Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak je bil med nagrajenci na prestižni podelitvi nogometnih nagrad Globe v nedeljo v Dubaju. Na 16. izvedbi te prireditve je vratar madridskega Atletica dobil nagrado za najboljšo obrambo španske lige.

"Slovenski vratar je nagrado dobil zaradi spektakularne dvoje obrambe proti Realu Sociedadu na Anoeti 6. oktobra lani. V 12. minuti je najprej ustavil strel Martina Zubimendija z glavo po kotu, nato pa je še izjemno posredoval po poskusu Aguerda iz bližine," so zapisali na Atleticovi spletni strani.

"Skrivnost je v treningu. Hvaležen sem soigralcem, ki so mi pomagali," je dejal Oblak.

Jan Oblak
Jan Oblak
FOTO: Profimedia

To je bila sicer 16. izvedba prireditve Globe Soccer Awards. Prvo so izpeljali leta 2010, ko so imeli le tri kategorije, zdaj pa je prerasla v precej širše druženje zvezdnikov z vseh področij.

Tako so podelili kopico nagrad, samo v glavnem naboru jih je bilo 20, vključno s priznanjema za najboljša nogometna igralca. To je v ženski konkurenci dobila Aitana Bonmati iz Barcelone, v moški pa Ousmane Dembele iz Paris Saint-Germaina.

Šporar pozdravlja, da bo nov selektor domačin

Juzles Iters
29. 12. 2025 08.44
To, da ga Španci kličejo el Muro, po slovensko Zid, pove vse! Por aquí no se pasa...
bibaleze
