Nova nagrada za kapetana slovenske nogometne reprezentance

"Slovenski vratar je nagrado dobil zaradi spektakularne dvoje obrambe proti Realu Sociedadu na Anoeti 6. oktobra lani. V 12. minuti je najprej ustavil strel Martina Zubimendija z glavo po kotu, nato pa je še izjemno posredoval po poskusu Aguerda iz bližine," so zapisali na Atleticovi spletni strani.
"Skrivnost je v treningu. Hvaležen sem soigralcem, ki so mi pomagali," je dejal Oblak.
To je bila sicer 16. izvedba prireditve Globe Soccer Awards. Prvo so izpeljali leta 2010, ko so imeli le tri kategorije, zdaj pa je prerasla v precej širše druženje zvezdnikov z vseh področij.
Tako so podelili kopico nagrad, samo v glavnem naboru jih je bilo 20, vključno s priznanjema za najboljša nogometna igralca. To je v ženski konkurenci dobila Aitana Bonmati iz Barcelone, v moški pa Ousmane Dembele iz Paris Saint-Germaina.
