Nova 'norost' Super Maria: Odštel dva tisočaka gostincu, ki se je z vespo pognal v morje

Seveda so si le redki mislili, da bo lastnik lokala to v resnici storil. A Neapeljčan ni odlašal, usedel se je na svojo vespo in se v spodnjicah pognal v morje. Očitno je Balotelli le našel nekoga, ki je približno tako nor kot on, nogometaš je dogajanje pospremil z video posnetkom, ki ga je kasneje objavil tudi na družabnih omrežjih.

"Moja vespa je vredna le 600 evrov," je po prihodu iz vode povedal veseli dobitnik stave. Še bolj veselo pa se je smejal kasneje, ko je ugotovil, da njegova vespa, kljub izletu v morje, še vedno deluje.