Nova odlična predstava Maribora, tokrat nadigrali Rogaško

Mariborčani so bili od prve minute nevarnejša ekipa na terenu, v prvem polčasu pa so bili trikrat nevarni preko Hilala Soudanija, enkrat pa je do strela prišel še Pijus Širvys. Rogaška je bila na drugi strani najbližje zadetku v 25. minuti, ko se je slab predložek Oliverja Kregarja spremenil v nevaren strel, domačine pa je rešila prečka.

Po prvem delu brez zadetkov so vijoličasti v nadaljevanju hitro povedli. Po podaji Jana Repasa se je prvi strelec lige Arnel Jakupović dobro obrnil in s sijajnim zaključkom iz težkega položaja premagal gostujočega vratarja. 20 minut kasneje so domačini podvojili svojo prednost. Soudani je z atraktivno podajo zaposlil Repasa, ki je z odličnim lobom premagal Ajdina Mulalića. Za piko na i je v 79. minuti poskrbel Josip Iličić, ki je iz bele točke zabil še tretji zadetek Mariborčanov, najstrožjo kazen pa je priboril Soudani, katerega je iz hrbta potisnil Matija Ruskovacki.