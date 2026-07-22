Nova odmevna okrepitev Maribora: Luka Zahović se vrača v Ljudski vrt

"Dobili smo napadalca, ki dobro pozna ligo in ima izkušnje tako z Mariborom kot s slovenskim nogometom. V našem projektu je prepoznal pravo zgodbo, vanj verjame in se je bil za prihod pripravljen odreči precejšnjemu znesku denarja kot tudi nekatere naše prejšnje okrepitve. Upam, da bo predstavljal pomemben del mozaika v uspešni zgodbi. Zelo pomembno je, da prihaja dobro pripravljen, saj je s svojim prejšnjim klubom opravil celotne priprave in redno treniral, zato je že v delovnem ritmu in nam lahko takoj pomaga," je ob krepitvi ofenzivnega dela moštva pojasnil Zlatko Zahović.

Luka Zahović FOTO: Damjan Žibert

Luka Zahović je otrok Maribora, s katerim je petkrat postal državni prvak, dve sezoni slovenskega prvenstva pa sklenil kot najboljši strelec. Po odhodu iz štajerske prestolnice je nanizal 144 nastopov v elitnem poljskem tekmovanju, kjer je igral za Pogon Szczecin in Gornik Zabrze, zadnjo postajo pa je imel pri romunskem velikanu CFR Cluj.

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"Vesel sem, da sem nazaj. Prijetno se je vrniti domov, v znano, najljubše okolje in že komaj čakam, da se pridružim moštvu ter gremo skupaj v nadaljevanje sezone. Posebno doživetje pa bo pomenil trenutek, ko bom spet lahko oblekel vijolični dres. Upam, da je pred nami uspešna zgodba in da bomo ponovili prejšnje uspehe," je ob začetku novega nogometnega poglavja povedal 15-kratni slovenski reprezentant.