Nova odmevna zamenjava: Chiesa v Torino, v nasprotno smer Higuain?

Juventus se je pred dnevi, da bi ustrezal pogojem Uefinega finančnega fair playa, odločil za zamenjavo igralcev v slogu lige NBA. Odšel je Miralem Pjanić, prišel pa Arthur Melo. A to po vsej verjetnosti ne bo edina tovrstna kupčija stare dame v tem poletju. Italijanski mediji poročajo, da so se v Torinu znova zagreli za Fiorentininega Federica Chieso, za katerega so se pripravljeni odreči Gonzalu Higuainu.

icon-expand Gonzalo Higuain je pri Juvetu ob Paulu Dybali in Cristianu Ronaldo vse bolj potisnjen v drugi plan. FOTO: AP Juventus se je za Federica Chieso zanimal že po koncu lanske sezone, a je predsednik Fiorentine Rocco Commisso tedaj zatrdil, da svojega varovanca ne namerava prodati pod ceno 100 milijonov evrov. Pri stari dami so zaradi tega začasno odstopili od nakupa, v letu dni pa se je situacija obrnila na glavo. Fiorentina kljub nekaterim zvenečim okrepitvam letos nikakor ne najde prave forme, v prvenstvu je šele 13., njen glavni zvezdnik pa je po vrsti podpovprečnih predstav vse bolj nezadovoljen, saj si pri 22 letih želi stopiti korak višje. La Gazzetta dello Sportporoča, da se je v tem času nekoliko omehčal tudi pregovorno trdoživi pogajalec Commisso, ki je Chieso sedaj pripravljen prodati. Težava Juventusa pa je, da si zaradi omejitev Uefinega finančnega fair playa nikakor ne more privoščiti večje odškodnine, če obenem ne proda enega od trenutnih nogometaš. Prav zato naj bi stara dama Toskančanom kot del kupčije ponujala napadalcaGonzala Higuaina, zraven pa si želi pristaviti še trenutno posojenega branilca Cristiana Romera. Če bo Chiesa naposled že to poletje zapustil stadion Artemio Franchi, se daleč najbolj verjetno zdi, da bo kariero nadaljeval v Torinu. Juve ima namreč tako dolgo klop, da si lahko privošči Fiorentini ponuditi še koga drugega, če La VIola ne bi pristala na prvotno ponudbo (Higuain in Romero v zameno za Chieso, op. a.).