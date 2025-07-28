Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Nova okrepitev Dinama: 'Neverjeten občutek je priti sem!'

Zagreb, 28. 07. 2025 16.28 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.M.
Komentarji
1

Nogometni klub Dinamo iz Zagreba je danes objavil prihod novega vratarja, in sicer mladega Slovenca Taia Žnuderla, visokega kar 201 centimeter. 18-letnik ob prihodu v klub ni skrival navdušenja, zdi pa se, da je zadovoljstvo obojestransko. "Mladi in izjemno nadarjeni vratar Tai Žnuderl je novi član Dinama," so zapisali v klubu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tai Žnuderl se je rodil 21. januarja 2007 v Mariboru. Svoje prve nogometne korake je naredil v priljubljenem klubu iz rojstnega mesta, pri petnajstih letih pa je prestopil v akademijo portugalske Brage, kjer je z ekipo do 19 let osvojil naslov portugalskega prvaka. V Bragi ga je, med drugim, treniral tudi nekdanji Dinamov vratar Eduardo Carvalho. Trenutni vratar slovenske mladinske reprezentance bo v Dinamu priključen treningom prve ekipe, minute pa bo za zdaj nabiral v mladinski selekciji," povedo v klubu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Neverjeten občutek je priti sem, zelo sem srečen zaradi tega. Vsi dobro vemo, kako velik klub je Dinamo, in to sem začutil že ob samem prihodu. Vsi so me takoj sprejeli kot svojega, kot da sem tukaj od nekdaj, in mi pomagajo, da se počutim kot doma. V Bragi me je treniral Eduardo Carvalho, zelo lepo mi je govoril o Dinamu, potrdil, kako velik klub je to, in povedal, da so bila leta, ki jih je preživel tukaj, čudovita. V Brago sem prišel iz Maribora pri petnajstih, tam sem preživel tri leta, se naučil jezika, a prihod v Dinamo je res nekaj posebnega," pa navdušeno pove Žnuderl.

"Dobrodošel, dragi Tai," še piše v objavi Dinama.

nogomet dinamo zagreb
  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
28. 07. 2025 17.37
+4
Slovenci ne hodite v Dinamo , skozi vso Jugo in Slovensko nogometno zgodovino so v Dinamu naše igralce uničevali.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065