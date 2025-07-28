Nova okrepitev Dinama: 'Neverjeten občutek je priti sem!'

" Tai Žnuderl se je rodil 21. januarja 2007 v Mariboru. Svoje prve nogometne korake je naredil v priljubljenem klubu iz rojstnega mesta, pri petnajstih letih pa je prestopil v akademijo portugalske Brage, kjer je z ekipo do 19 let osvojil naslov portugalskega prvaka. V Bragi ga je, med drugim, treniral tudi nekdanji Dinamov vratar Eduardo Carvalho . Trenutni vratar slovenske mladinske reprezentance bo v Dinamu priključen treningom prve ekipe, minute pa bo za zdaj nabiral v mladinski selekciji," povedo v klubu.

"Neverjeten občutek je priti sem, zelo sem srečen zaradi tega. Vsi dobro vemo, kako velik klub je Dinamo, in to sem začutil že ob samem prihodu. Vsi so me takoj sprejeli kot svojega, kot da sem tukaj od nekdaj, in mi pomagajo, da se počutim kot doma. V Bragi me je treniral Eduardo Carvalho, zelo lepo mi je govoril o Dinamu, potrdil, kako velik klub je to, in povedal, da so bila leta, ki jih je preživel tukaj, čudovita. V Brago sem prišel iz Maribora pri petnajstih, tam sem preživel tri leta, se naučil jezika, a prihod v Dinamo je res nekaj posebnega," pa navdušeno pove Žnuderl.

"Dobrodošel, dragi Tai," še piše v objavi Dinama.