Meunier tudi uradno okrepil Borussio Dortmund: Poslušal sem srce

28-letni Meunier se je sicer uveljavil v belgijskem klubu Club Brugge, za katerega pravi, da je zelo podoben Borussii Dortmund. "Poklicni nogomet sem začel igrati v Club Bruggu, Dortmund pa je naslednja evolucijska stopnja tega kluba. Gre za zelo popularen klub z veliko privrženci po vsej deželi in celo svetu. To je nekaj, kar sem iskal,"je izpostavil Meunier, ki se že veseli, da bo lahko del izvrstnega vzdušja na Signal Iduni Parku. Seveda, ko bodo oblasti znova dovolile prisotnost navijačev na stadionih. "Ko govorite o Dortmundu, govorite o 81.000 navijačih, ki kričijo in navijajo. Sloves, ki se je gradil leta in leta. Ko igraš nogomet, iščeš nekaj takšnega. Iščeš nekaj razburljivega za nogomet,"je sklenil Belgijec.