Nova okrepitev za plave: Etien Velikonja se je vrnil v Novo Gorico

Po slabem začetku sezone, v kateri so Novogoričani po treh tekmah še brez točke v državnem prvenstvu, so se v novogoriškem taboru odločili za precej kadrovskih sprememb. Odšel je športni direktor Miran Burgić, tehnični direktor Matej Mavrič Rožič in trenerBorivoje Lučić. Vodstvo kluba je na mesto glavnega trenerja postavilo nekdaj zelo dobrega srbskega nogometaša Gordana Petrića, v klub pa sta prišla stara znanca slovenskih zelenic Matija Širok in Etien Velikonja.