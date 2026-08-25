Nova okrepitev za Šeška in soigralce

Carlos Baleba, ki je nazadnje igral za Brighton, je rdeče vrage po podatkih Transfermarkta stal 75,9 milijona evrov. Baleba se je v elitni angleški ligi izkazal v sezoni 2024/25, ko je bil med najboljšimi vezisti v obrambnih nalogah. Že takrat se je United zanimal zanj, a so pri Brightonu zanj hoteli 100 milijonov evrov, česar pa v Manchestru niso želeli plačati.

V prejšnji sezoni je Baleba pokazal slabšo formo, a bil na 31 tekmah vseeno med najboljšimi pri odvzetih žogah in dobljenih drugih žogah. Baleba je sicer tretji vezist, ki je to poletje prišel na Old Trafford. Pred njim sta rdeči dres oblekla še Andrey Santos, ki je prišel iz Chelseaja za 56,3 milijona, in Youri Tielemans, ki je iz Aston Ville prišel za 41 milijonov evrov.

Manchester United si ob koncu prestopnega roka želi okrepiti predvsem še levi bočni položaj, razmišljajo pa tudi o okrepitvi v napadu, kjer ima svoje mesto tudi Šeško.