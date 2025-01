Nova pogodba Cristiana: 200 milijonov za eno sezono

Zgodbo s klubom, kjer so se mu po njegovem prihodu pridružili še nekateri svetovni zvezdniki, med njimi Sadio Mane, Marcelo Brozović in Aymeric Laporte, bo tako nadaljeval do konca sezone 2025/26 oziroma do začetka naslednjega svetovnega prvenstva, ki ga bodo gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Portugalec je že pred časom povedal, da želi svojo legendarno reprezentančno kariero skleniti na omenjenem turnirju, kjer ima možnost postati edini nogometaš, ki je zaigral na šestih svetovnih prvenstvih, obenem pa v svojo zbirko reprezentančnih trofej poleg naslova evropskih prvakov iz leta 2016 dodati še najprestižnejšo trofejo nogometnega sveta.