Nova poškodba Lukakuja, Pogba 'prekrižan' za nastop na mundialu

Zdravniški pregled mečne mišice leve noge ga čaka vnovič čez nekaj dni, njegov nastop na svetovnem prvenstvu pa je pod vprašajem. Devetindvajsetletni Romelu Lukaku se je po skoraj dveh mesecih premora po poškodbi na igrišča vrnil prejšnji teden, ko je milanski Inter v Ligi prvakov premagal Viktorio Plzen s 4:0. V igro je tedaj vstopil v 83. minuti in pozneje dosegel zadetek. Proti Sampdorii je igral od 68. minute.

Pogba izpušča SP

Francoski nogometni zvezdnik Paul Pogba bo zaradi težav s kolenom izpustil svetovno prvenstvo v Katarju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njegova agentka Rafaela Pimenta je v izjavi za javnost sporočila, da 29-letni vezist potrebuje več časa za okrevanje po operaciji kolena.

Pogba je s francosko izbrano vrsto postal svetovni prvak pred dobrimi štirimi leti v Rusiji. V finalu, ki ga je Francija proti Hrvaški dobila s 4:2, je dosegel tudi zadetek za 3:1.

"Po včerajšnjih in današnjih zdravniških pregledih v Torinu in Pittsburghu, moram sporočiti, da Pogba potrebuje več časa za okrevanje. Zaradi tega se še nekaj časa ne bo pridružil treningom Juventusa in ne bo nastopil za Francijo na svetovnem prvenstvu," je v izjavi zapisala Pimenta.