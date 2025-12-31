Slabe novice za Real: Mbappe staknil zvin kolena

Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Kraljevi klub, ki ima v letošnji sezoni že tako obilo težav s poškodbami, je prejel nov udarec, kajti za nekaj časa ne bo mogel računati na svojega najboljšega strelca Kyliana Mbappeja. Francoz je že dlje časa čutil bolečine v kolenu, a si galaktiki sprva s tem niso belili glave. V sredo pa je magnetna resonanca pokazala, da vendarle poškodba ni tako nedolžna.

"Po testih, ki jih je pri našem igralcu Kylianu Mbappéju opravila zdravniška služba Real Madrida, so mu diagnosticirali zvin levega kolena. Njegovo okrevanje bomo spremljali," je klub sporočil na uradni spletni strani. Mbappe bo tako zagotovo izpustil nedeljsko tekmo 18. kroga španskega prvenstva, ko se bo Real pomeril z Betisom, manjkal pa bo tudi na polfinalni tekmi španskega superpokala proti Atletico Madridu, ki beli balet čaka 8. januarja.

Koliko časa bo Francoz odsoten z zelenic, še ni znano, po prvih napovedih pa naj bi njegovo okrevanje trajalo približno tri tedne. V španskem prvenstvu sicer Real Madrid zaseda drugo mesto, za vodilno Barcelono zaostaja za štiri točke.