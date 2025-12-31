Naslovnica
Nogomet

Slabe novice za Real: Mbappe staknil zvin kolena

Madrid, 31. 12. 2025 15.25 pred 32 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Kylian Mbappe

Francoski napadalec Kylian Mbappe ima že nekaj časa težave s kolenom, najnovejši pregledi, ki jih je opravila zdravniška služba Real Madrida, pa so pokazali zvin levega kolena. Mbappe bo predvidoma z zelenic odsoten tri tedne.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Kraljevi klub, ki ima v letošnji sezoni že tako obilo težav s poškodbami, je prejel nov udarec, kajti za nekaj časa ne bo mogel računati na svojega najboljšega strelca Kyliana Mbappeja.

Francoz je že dlje časa čutil bolečine v kolenu, a si galaktiki sprva s tem niso belili glave. V sredo pa je magnetna resonanca pokazala, da vendarle poškodba ni tako nedolžna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po testih, ki jih je pri našem igralcu Kylianu Mbappéju opravila zdravniška služba Real Madrida, so mu diagnosticirali zvin levega kolena. Njegovo okrevanje bomo spremljali," je klub sporočil na uradni spletni strani.

Mbappe bo tako zagotovo izpustil nedeljsko tekmo 18. kroga španskega prvenstva, ko se bo Real pomeril z Betisom, manjkal pa bo tudi na polfinalni tekmi španskega superpokala proti Atletico Madridu, ki beli balet čaka 8. januarja.

Preberi še Kylian Mbappe izenačil rekord Cristiana Ronalda

Koliko časa bo Francoz odsoten z zelenic, še ni znano, po prvih napovedih pa naj bi njegovo okrevanje trajalo približno tri tedne.

V španskem prvenstvu sicer Real Madrid zaseda drugo mesto, za vodilno Barcelono zaostaja za štiri točke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet kylian mbappe real madrid

Večer, ko je Arsenal pokazal, da misli resno

31. 12. 2025 15.36
31. 12. 2025 15.36
Zvin kolena?!? 🤭🤭🤭🤭😳😳😳
Odgovori
0 0
REAList7
31. 12. 2025 15.49
In kaj je zdaj pri tem tako nejasnega? A prvič slisiš za zvin kolena?
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
