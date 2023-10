Nova poškodba Neymarja, bo še vztrajal?

Iz torkove na sredino noč so se v južni Ameriki odvijale kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026, ki bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Največ pozornosti je požela brazilska reprezentanca, ki je doživela boleč poraz proti Urugvajcem z rezultatom 2:0. Gre za prvi poraz selecaa v kvalifikacijah za SP po letu 2015 in prvi poraz po kar 22 letih zoper te reprezentance. Še bolj boleče pa je dejstvo, da se je znova poškodoval njihov najboljši strelec Neymar. Kakšne so prve prognoze in koliko časa bo odsoten z zelenic?

Neymar

Brazilski zvezdnik Neymar, ki je z 79 zadetki (v reprezentanci je debitiral leta 2010 in ima 79 golov v 128 nastopih za Brazilijo) pred časom postal najboljši strelec brazilske reprezentance, znova polni vrstice v medijih. Kljub njegovemu glamuroznemu življenjskemu slogu pa je tudi tokrat tema poškodba. Staknil jo je na kvalifikacijski tekmi za SP 2026, ki so jo Brazilci igrali proti Urugvaju. Pojavljajo se namigovanja, da naj bi ga poškodba znova za dlje časa oddaljila od nogometnih zelenic. Pri dvoboju z Nicolasom de la Cruzom v sodnikovem dodatku prvega polčasa naj bi si poškodoval koleno, kasneje je objokan zapustil igrišče. Do garderobe je odšepal s pomočjo osebja.

Brazilec je v svoji sijajni nogometni kaieri vedno znova dokazoval, da je eden najboljših nogometašev na svetu. Toda vse to, ko je zdrav in polno pripravljen. Dejstvo pa je, da so ta čas znova in znova prekinjale poškodbe. In posledično dolgotrajna odsotnost z igrišča. Nazadnje se je to pripetilo februarja letos, ko si je na tekmi proti Lillu v francoskem prvenstvu poškodoval že tako načeti gleženj (iz svetovnega prvenstva leta 2022). Takrat je bila sezona zanj že praktično končana. Izpustil je zadnjih 15 tekem sezone in prestal težavno operacijo noge, natančneje gležnja. Kaj kmalu se je nato končala tudi zgodba s francoskim PSG-jem. Poleti se je v vnovičnem senzacionalnem prestopu preselil v Savdsko Arabijo k tamkajšnjemu Al Hilalu. Ko se je že zdelo, da bosta sprememba okolja in novi soigralci dodaten zagon in motivacija za njegovo kariero, se to za zdaj še ne utegne zgoditi.

Viri, ki so blizu brazilski nogometni zvezi, so potrdili, da naj bi šlo za hujšo poškodbo, nadaljnje preiskave pa naj bi pokazale, ali je prišlo tudi do poškodbe kolenskih vezi. "Upajmo, da ni tako resno," je po tekmi dejal brazilski kapetan Casemiro. "Je zelo pomemben igralec, zelo ga imamo radi. Prevečkrat je že bil poškodovan." Brazilska zdravniška ekipa ob polčasu sicer ni imela takojšnjih novic, vendar je zdravnik Rodrigo Lasmar po tekmi dejal, da bo več preiskav opravljenih v sredo. "Naslednjih 24 ur bo pomembnih, da vidimo, kako se bo koleno odzivalo, kako velika bo oteklina," je še dejal Lasmar. "Prezgodaj pa je še govoriti, če gre za poškodbo vezi."

Neymar je prizorišče zapustil s pomočjo opore, vendar si je kljub črnim časom vzel čas za mlade oboževalce. Zadnja poškodba Brazilca je bila že okrogla, 40. zapovrstjo, potem ko se je v sezoni 2013/2014 iz brazilskega Santosa pridružil katalonskemu velikanu Barceloni. Vsaka poškodba je sicer nogometaša še okrepila, na zelenico pa se je vrnil močnejši. Kako bo tokrat? Glavni cilj 31-letnika je zagotovo nastop na svetovnem prvenstvu in osvojitev tako želene lovorike. Leta 2022 so jim to v četrtfinalu po streljanju 11-metrovk preprečili naši južni sosedje. Mu bo tokrat sanje preprečila poškodba? Sicer pa nazadnje, ko se je prvenstvo odvijalo v ZDA, so lovoriko v zrak dvignili ravno Brazilci.