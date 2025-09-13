Svetli način
Nogomet

Nova poškodba Rüdigerja: odsoten bo vsaj dva meseca

Madrid, 13. 09. 2025 09.11

S.V. , STA
Nemški branilec madridskega Reala Antonio Rüdiger bo zaradi poškodbe leve stegenske mišice odsoten dlje časa, je potrdil klub. Španski mediji, pa dodajajo, da bo moral 32-letni nemški reprezentant prisilno počivati vsaj dva meseca.

Antonio Rüdiger se je poškodoval na petkovem treningu, v naslednjih dneh pa bo opravil več zdravniških pregledov. Vseeno gre za resno poškodbo, piše španski časnik AS.

Iz vrst vodilne ekipe španskega prvenstva so potrdili, da gre za poškodbo stegenske mišice, a niso dodali, kako dolgo bo moral Nemec počivati.

To sezono je izkušeni branilec odigral le eno tekmo v prvenstvu, v minulem tekmovalnem obdobju pa je kljub nekaterim poškodbam za Real odigral 55 tekem in se trikrat vpisal med strelce.

Real danes čaka dvoboj proti Real Sociedadu v gosteh, prihodnji teden pa bo beli balet proti Marseillu začel tudi sezono v Ligi prvakov - v torek s prenosom na Kanalu A in VOYO. 

Luigi Taveri II.
13. 09. 2025 09.33
Tako pa dan dva nazaj.....Nemec je na zadnjem treningu grobo podrl Viniciusa Juniorja, sledilo je prerivanje in prerekanje. "Nasvidenje," je bila beseda, s katero je trener Xabi Alonso odslovil Rüdigerja, na takšen način pa tudi umiril strasti. Nemškemu branilcu pogodba z Realom poteče po koncu sezone, v klubu pa nimajo namena podaljšati sodelovanja. Trenutno je v precejšnji negotovosti, če bo celotno sezono na stranskem tiru, bo to za 32- letnega nogometaša kakopak hud udarec.
Nejc Lola
13. 09. 2025 09.21
Rüdiger bo odsoten dva meseca, a Real ima dovolj moči, da ostane na vrhu lestvice tudi brez njega.
