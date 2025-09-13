Nova poškodba Rüdigerja: odsoten bo vsaj dva meseca

Antonio Rüdiger se je poškodoval na petkovem treningu, v naslednjih dneh pa bo opravil več zdravniških pregledov. Vseeno gre za resno poškodbo, piše španski časnik AS.
Iz vrst vodilne ekipe španskega prvenstva so potrdili, da gre za poškodbo stegenske mišice, a niso dodali, kako dolgo bo moral Nemec počivati.
To sezono je izkušeni branilec odigral le eno tekmo v prvenstvu, v minulem tekmovalnem obdobju pa je kljub nekaterim poškodbam za Real odigral 55 tekem in se trikrat vpisal med strelce.
Real danes čaka dvoboj proti Real Sociedadu v gosteh, prihodnji teden pa bo beli balet proti Marseillu začel tudi sezono v Ligi prvakov - v torek s prenosom na Kanalu A in VOYO.
