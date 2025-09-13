Nova poškodba Rüdigerja: odsoten bo vsaj dva meseca

Antonio Rüdiger se je poškodoval na petkovem treningu, v naslednjih dneh pa bo opravil več zdravniških pregledov. Vseeno gre za resno poškodbo, piše španski časnik AS.

Iz vrst vodilne ekipe španskega prvenstva so potrdili, da gre za poškodbo stegenske mišice, a niso dodali, kako dolgo bo moral Nemec počivati.