Nogomet

Nova poškodba v Barceloni: Pedri bo manjkal tri do štiri tedne

Barcelona, 29. 10. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , A.M.
Pri Barceloni se nadaljujejo težave s poškodbami nogometašev. Zdravstveni karton ima zdaj odprt ključni mož sredine igrišča Pedri, ki bo moral zaradi težav s stegensko mišico počivati tri do štiri tedne.

Pedri in Vinicius na El Clasicu
Pedri in Vinicius na El Clasicu FOTO: AP

Pedri bo predvidoma izpustil tekmi španskega prvenstva proti Elcheju in Celti, obračun Lige prvakov pri Clubu Bruggeju in reprezentančna nastopa proti Gruziji in Turčiji. 22-letnik je edini igralec Barcelone, ki je vseh 13 klubskih tekem v tej sezoni začel v prvi postavi.

Zadnje srečanje je odigral v nedeljo proti Real Madridu in bil prvič v karieri izključen zaradi dveh rumenih kartonov. Prvega je prejel v 42. minuti, ko je uporabil vse načine, da je zaustavil Viniciusa Juniorja, drugega pa v zadnjih sekundah obračuna. To je bila hkrati njegova 49. zaporedna tekma skupaj z nastopi za reprezentanco. Nazadnje ni igral 26. januarja 2025 zaradi želodčnih težav.

Barcelona ima s Pedrijem na seznamu poškodovanih osem igralcev. Najdlje bo odsoten Gavi, ki naj bi se ekipi pridružil februarja prihodnje leto, vratarja Marc-Andre ter Stegen in Joan Garcia imata težave s hrbtom oziroma meniskusom, Raphinha in Robert Lewandowski manjkata zaradi načetih mišic, odsotna pa sta tudi Dani Olmo in Andreas Christensen.

