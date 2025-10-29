Nova poškodba v Barceloni: Pedri bo manjkal tri do štiri tedne

Pedri bo predvidoma izpustil tekmi španskega prvenstva proti Elcheju in Celti, obračun Lige prvakov pri Clubu Bruggeju in reprezentančna nastopa proti Gruziji in Turčiji. 22-letnik je edini igralec Barcelone, ki je vseh 13 klubskih tekem v tej sezoni začel v prvi postavi.

Zadnje srečanje je odigral v nedeljo proti Real Madridu in bil prvič v karieri izključen zaradi dveh rumenih kartonov. Prvega je prejel v 42. minuti, ko je uporabil vse načine, da je zaustavil Viniciusa Juniorja, drugega pa v zadnjih sekundah obračuna. To je bila hkrati njegova 49. zaporedna tekma skupaj z nastopi za reprezentanco. Nazadnje ni igral 26. januarja 2025 zaradi želodčnih težav.

Barcelona ima s Pedrijem na seznamu poškodovanih osem igralcev. Najdlje bo odsoten Gavi, ki naj bi se ekipi pridružil februarja prihodnje leto, vratarja Marc-Andre ter Stegen in Joan Garcia imata težave s hrbtom oziroma meniskusom, Raphinha in Robert Lewandowski manjkata zaradi načetih mišic, odsotna pa sta tudi Dani Olmo in Andreas Christensen.