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Nogomet

Nova pridobitev Barcelone: Adeyemi se seli v Katalonijo

Barcelona, 10. 07. 2026 18.35 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
Lu.M
Karim Adeyemi

Kljub svetovnemu prvenstvu se vroče prestopno dogajanje v klubskem nogometu ne ohlajuje. Zadnji v vrsti odmevnih prestopov pripada Barceloni, ki je pripeljala novo okrepitev v napadu. Aktualnim španskim prvakom se bo za približno 22 milijonov evrov pridružil nemški krilni napadalec Karim Adeyemi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karim Adeyemi je nase opozoril z odličnimi predstavami pri Red Bull Salzburgu, kjer je sezono slačilnico delil tudi s slovenskim reprezentantom Benjaminom Šeškom. Adeyemija je pot iz Avstrije vodila čez severno mejo, v Bundesligi je leta 2022 okrepil dortmundsko Borussijo. Na Signal Iduna parku je navijače navduševal predvsem s svojimi fizičnimi predispozicijami. Najbolj v oči bode njegova neverjetna hitrost, ki je lahko odlično orožje za nasprotujoče obrambe.

Prav zaradi tega si ga je v svojih vrstah zaželel njegov rojak na klopi Barcelone Hansi Flick, ki v Kataloniji gradi pomlajeno ekipo, ki bazira predvsem na hitrosti napadalcev. Blaugrano je najprej okrepil Anglež Anthony Gordon, ki igra na podobnem položaju kot Adeyemi. Ta se je aktualnim španskim prvakom pridružil za 22 milijonov evrov, v primeru izpolnitve ciljev, določenih v pogodbi, pa bo moral katalonski klub odšteti še dodatnih sedem milijonov. 24-letni Nemec, ki sicer ni bil vpoklican na mundial, je z Barcelono sklenil štiriletno pogodbo.

karim adeyemi barcelona 22 milijonov prestop Borussia dortmund

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KOMENTARJI15

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Vladimir.Krutov
10. 07. 2026 20.05
Bolši je kot pa Jovič....pa tudi cenejši..
Odgovori
0 0
Lucky
10. 07. 2026 19.50
Cel dan sm visel na nitki, s kako kombinacijo bo manucao dons postregu. To je edin zihr, da bo cajt pokazu. V reprezentanco ni pršu, ker ni hotu podaljšat. Posledično je bil za kazen dost na klopi in mu je padla forma. Na palc, tk k manucao, bi pa reku, da bi lohk prnesu vsej tolk k Silva. Če ne bi mel sam še 1 leto pogodbe, bi bla cena zihr med 60 in 80 miljončki. Všeč mi je, ker lohk igra več pozicij. Z tem se nadaljuje Cruyffova filozofija totalnga fuzbala.
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+1
1 0
Nejc Lola
10. 07. 2026 19.30
A to so te strasni nakupi ko imas minus na racunu🤣🤣
Odgovori
+0
2 2
Loptass
10. 07. 2026 19.56
Strašen nakup je Careras, ki je bil od januarja naprej 3. levo bočni Reala 🤣🤣 Pred svojim pragom pometaj.
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+1
1 0
manucao
10. 07. 2026 19.26
Igral je za Dortmund toplo-hladno. Ni slab a tudi nekih presežkov ne bo ponudil. Predvsem je dokaj hiter a hkrati tudi zelo muhast.Ni se prebil v slabo Nemško reprezentanco kar je tudi en pokazatelj kvalitete.Za Alvareza pa bodo prekratki.
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-1
2 3
Vladimir.Krutov
10. 07. 2026 19.46
uf...
Odgovori
0 0
drimtim
10. 07. 2026 19.13
Strašna ekipa bo in spet trn v peti viceprvakom.
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+3
4 1
manucao
10. 07. 2026 19.29
To bomo še videli.Ne prehitevaj.
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-1
1 2
bububu123
10. 07. 2026 19.07
Zdaj pa še Alvareza od atletov, in Vuškovića iz Tottenhama... Cancela... In napad na CL
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+1
2 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
10. 07. 2026 19.21
cancelo je baje že..alvareza za 100mio naj kar majo..za ta denar skupaj gordon in adeyemi velik boljša nakupa...manjka pa spica ki pa je morda v lamasii ali pa kakšen drug mlad talent..ne pa prenapihnjeni nakupi
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+2
3 1
manucao
10. 07. 2026 19.27
Mislim,da bo prej zmanjkalo cvenka.
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+0
2 2
IamDUDE
10. 07. 2026 18.59
Napad bo super, fajn bi blo še kakega LB,CB,RB.
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+2
2 0
NoriSušan
10. 07. 2026 18.38
Sicer se mi zdi da ga ne rabimo ampak zna pridt prav. Pod nujno pa še koga za obrambo
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-4
2 6
Kolllerik
10. 07. 2026 18.44
Men se zdi tole bomba od prestopa, me pa zanima, kaj bodo drugi napisali. Aja, pa govorice o skorajšnjem odhodu Raphinhe iz Barce ne potihnejo.
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+1
3 2
bububu123
10. 07. 2026 19.08
Raphinha bo ostal še eno leto zaradi sanj o CL, nato pa gre v Arabijo... Samo zaradi požeruha očeta, ki mu je ukradel 80% premoženja
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+3
3 0
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