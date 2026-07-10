Nova pridobitev Barcelone: Adeyemi se seli v Katalonijo

Karim Adeyemi je nase opozoril z odličnimi predstavami pri Red Bull Salzburgu, kjer je sezono slačilnico delil tudi s slovenskim reprezentantom Benjaminom Šeškom. Adeyemija je pot iz Avstrije vodila čez severno mejo, v Bundesligi je leta 2022 okrepil dortmundsko Borussijo. Na Signal Iduna parku je navijače navduševal predvsem s svojimi fizičnimi predispozicijami. Najbolj v oči bode njegova neverjetna hitrost, ki je lahko odlično orožje za nasprotujoče obrambe.

Prav zaradi tega si ga je v svojih vrstah zaželel njegov rojak na klopi Barcelone Hansi Flick, ki v Kataloniji gradi pomlajeno ekipo, ki bazira predvsem na hitrosti napadalcev. Blaugrano je najprej okrepil Anglež Anthony Gordon, ki igra na podobnem položaju kot Adeyemi. Ta se je aktualnim španskim prvakom pridružil za 22 milijonov evrov, v primeru izpolnitve ciljev, določenih v pogodbi, pa bo moral katalonski klub odšteti še dodatnih sedem milijonov. 24-letni Nemec, ki sicer ni bil vpoklican na mundial, je z Barcelono sklenil štiriletno pogodbo.