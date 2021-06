Nova priložnost za osvojitev drona: oddaj zmagovalce izločilnih bojev

V izločilnih bojih – zdaj že poznamo vse pare osmine finala – vse do velikega finala določi zmagovalca posameznega para in nato še tistega, ki bo dvignil lovoriko. Zmagovalec nagradne igre bo tisti, ki bo vse do zmagovalca napovedal pravilno. V prednosti so seveda tisti tekmovalci, ki so sodelovali že v skupinskem delu.

POMEMBNO: v nagradni igri lahko sodelujete le starejši od 15 let. Če v nagradni igri sodeluje oseba, mlajša od 15 let, mora imeti privolitev staršev, skrbnikov oz. zakonitih zastopnikov. Spomnimo: izločilni boji se začnejo v soboto ob 18. uri.

Drugi del je nova priložnost za vse sodelujoče, da znova sodelujejo v nagradni igri Pick’em, vendar samo v izločitvenem delu prvenstva. Drugi del je priložnost tudi za nove sodelujoče, da se pridružijo nagradni igri, prav tako v izločitvenem delu prvenstva. A pozor: sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali že v prvem delu, lahko imajo majhno prednost pred sodelujočimi, ki so se pridružili šele v drugem delu, če so imeli visok odstotek natančnosti pri svojih izbirah v skupinskem delu prvenstva.

V kolikor nihče ne bo pravilno napovedal vseh zmagovalcev in vrstnega reda v skupini, bo zmagovalca določil poseben sistem točkovanja. Kako se vse skupaj točkuje, si lahko ogledate v spodnjem dokumentu, v katerem je nagradna igra podrobneje razložena.