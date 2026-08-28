Nova sezona, isti Bayern: visoka zmaga Bavarcev na prvi ligaški tekmi

Za Bavarce so zadeli branilec Dayot Upamecano (21.), Michael Olise (55.), Josha Vagnoman (58.), ki je žogo poslal v lastno mrežo, Aleksandar Pavlović (82.) in v sodnikovem podaljšku še Luis Diaz (90.+2). Za Stuttgart, ki je bil velik del prvega polčasa vsaj enakovreden tekmec, je v drugem delu izenačil prej omenjeni nesrečni Vagnoman (52.) in tako vsaj enkrat ugnal Manuela Neuerja, ki je odigral svojo 600. tekmo za Bayern.
Nato so v akcijo krenili domači ter pred 75.000 gledalci, med katerimi je bil tudi novi nemški selektor Jürgen Klopp, še 15. zaporedoma dosegli zmago v uvodnem krogu prvenstva.
Izidi nemške Bundeslige, 28. avgust:
Bayern München - Stuttgart 5:1 (1:0)
Upamecano 12., Olise 55., Vagnoman (AG) 58., Pavlović 82., Diaz 90+2.; Vagnoman 58.
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