Nova težave za Beckhama: Se bodo sanje o nogometnem stadionu kmalu razblinile?

Vendar je Beckham skupaj s partnerji in nogometnim odborom naletel na novo oviro. Meščani so sicer potrdili njegovo pobudo o gradnji stadiona, ki bi lahko sprejelo 18 tisoč obiskovalcev in bi že v prihodnjem letu postalo gostilo ameriško prvenstvo, vendar pa se je na sodišče sedaj pritožila skupina FXE Futbol, ki nasprotuje rušenju stadiona. Ta je sicer trenutno povsem zapuščen.