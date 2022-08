Nova 'velika' okrepitev Bayerna: prihaja 'voznik' Sadia Maneja

Mane in Azankpo sta sicer zelo dobra prijatelja že leta, saj sta skupaj igrala v akademiji za mlade igralce Generation Foot v Senegalu. Nato je Mane leta 2011 zapustil rodni Senegal in prestopil v Metz. V francoskem mestu se mu je takrat pridružil tudi Azankpo, ki je podobno kot pri Bayernu podpisal za Metzovo rezervno moštvo. Naslednji prestop Maneja v Salzburg ju je ločil, saj je Azankpo doživel resno poškodbo, ki je njegovo kariero občutno zaznamovala.

Kljub uspehom je Mane s svojim velikim prijateljem ostal v stikih tudi po uspehih pri Salzburgu, Southamptonu in Liverpoolu. "On (Mane) je vedno bil zelo ambiciozen. Vedno se je želel povzpeti čim višje. Prihaja iz revnih okoliščin, tako kot mi vsi. Rekla sva si, da morava uspeti zato, da pomagava svojim družinam, ker so ljudje za nama lačni," je o svojemu prijatelju dejal Azankpo, ki je Maneja spremljal tudi na nedavni podelitvi nagrade za najboljšega afriškega nogometaša, ki jo je igralec Bayerna osvojil. Mane se je ob prejemu nagrade zahvalil Azankpoju in dejal, da je bil steber v njegovem življenju, saj je bil vedno ob njem, tudi ko so časi bili težki. Afriški novinar Saddick Adams je potrdil, da je Bayern Azankpa podpisal zato, da svojemu prijatelju pomaga pri navajanju na življenje v Münchnu. Njegov trener pri Bayernu II bo nekdanji argentinski nogometaš Martin Demichelis.