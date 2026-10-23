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Nogomet

Nova velika presenečenja v pokalu

Ljubljana, 23. 10. 2026 22.17 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Finale Pokala Pivovarne Union 2026

Nogometaši na slovenskih zelenicah so odigrali prve tekme tretjega kroga oz. šestnajstine finala pokala Pivovarne Union, še naprej pa prihaja do presenečenj. Izpadli so še trije prvoligaši, Koper je bil neuspešen proti sežanskemu Taboru, Nafta 1903 proti kranjskemu Triglavu, branilcu naslova Aluminiju pa je spodrsnilo v Brežicah.

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Uvodni krogi tekmovanja, odigrani na ravni medobčinskih zvez, so že postregli nekaj presenečenj. Že pred šestnajstino finala so odpadli prvoligaši Olimpija, Mura in Maribor, slednji so z devetimi naslovi najuspešnejši klub tekmovanja. V tretjem krogu je ostala še sedmerica prvoligašev.

Le še peščica jih lahko dočaka osmino finala. Poslovili so se Koprčani, od druge zasedbe elitne Prve lige Telemach je bil v Sežani, kjer sicer kanarčki začasno igrajo domače prvenstvene tekme, z 1:0 boljši Tabor. Za vodilno zasedbo druge lige je edini gol na tekmi v 83. minuti dosegel Matevž Medič Slaček. Sežančani so še drugo leto zapored v pokalu izločili Koprčane.

Težka naloga je čakala tudi Nafto 1903, Lendavčani so gostovali v Kranju pri Triglavu. Tudi na tem obračunu je slavila domača drugoligaška zasedba. Redni del se je končal z neodločenim izidom 1:1, za Triglav je v 81. minuti zadel Bujazid Hegić, za Nafto pa v 83. Amadej Maroša.

V podaljških zadetkov ni bilo, tako da so dvoboj odločili streli z enajstih metrov. Zmago je Triglavu z dvema obrambama priboril vratar Ajdin Mulalić, medtem ko so domači uspešno izvedli vse štiri strele.

Opekli so se tudi branilci naslova iz Kidričevega, ki so gostovali v Brežicah. Te so dvoboj pričakale z dobro popotnico, saj so v posavskem derbiju proti Krškemu pred dnevi dočakale prvo zmago v sezoni. Trenutno zadnjeuvrščena ekipa druge lige je še boljše novice prejela v 41. minuti dvoboja, ko je Aluminij ostal le z deseterico po izključitvi Matije Bobna.

Navkljub igralcu manj so gostje iz Kidričevega po slabi uri igre vodili z 2:0, ko sta zadela Adriano Bloudek z enajstmetrovke v 53. in Rok Schaubach v 58. minuti. Domači so odgovorili ob koncu dvoboja, ko so z dvema goloma v dveh minutah izenačili, zadela sta Tomaž Brdik (81. minuta) z bele pike in Lev Sirk (82.).

V zadnjih minutah so z deseterico ostali tudi Brežičani, ko je drugi rumeni karton prejel Oscar Effiom Otu. V podaljšek sta tako ekipi krenili številčno poravnani, rezultatsko pa so prvič povedli domači, v 96. minuti je zadel Jaka Hervol. Dve minuti zatem je bil pri Aluminiju izključen še Dino Šimunić, senzacionalno zmago domačih pa je povsem ob koncu dvoboja z golom v nebranjeno mrežo potrdil Sirk.

V uvodnem obračunu dneva sta se v Slovenski Bistrici merila drugoligaša Kety Emmi&Impol Bistrica in Bilje. Domače je v zgodnje vodstvo v tretji minuti popeljal Lazar Ikač, v 18. je izenačil Ambroise Mendy Bissenty, v 32. pa je bil za novo prednost Bistrice uspešen Vicko Ožegović.

Bistričani so bili po zadetkih Patrika Katiča (71.) in Ožegovića (77.) ter vodstvu 4:1 povsem blizu zmage. Za nekaj napetosti in upanja gostov sta poskrbela Kristjan Kozar (81.) in Marko Furlan (84.), ki sta Bilje približala na le gol zaostanka, a gostom popoln preobrat ni uspel.

Glavnina tekem, devet, bo odigranih v soboto. Ljubljanski Bravo se bo odpravil na Gorenjsko, kjer se bo meril proti četrtoligaški ekipi Velesovo Cerklje, medtem ko bodo Radomlje gostovale pri tretjeligašu Podvincih. Tri tekme bodo na sporedu v nedeljo, Brinje Grosuplje, lanski finalist pokala, bo gostoval pri Vidmu, Celjani pa se bodo v gosteh merili s Korotanom iz Prevalj, ki je pred tedni šokiral Maribor.

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