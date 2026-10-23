Nova velika presenečenja v pokalu

Uvodni krogi tekmovanja, odigrani na ravni medobčinskih zvez, so že postregli nekaj presenečenj. Že pred šestnajstino finala so odpadli prvoligaši Olimpija, Mura in Maribor, slednji so z devetimi naslovi najuspešnejši klub tekmovanja. V tretjem krogu je ostala še sedmerica prvoligašev.

Le še peščica jih lahko dočaka osmino finala. Poslovili so se Koprčani, od druge zasedbe elitne Prve lige Telemach je bil v Sežani, kjer sicer kanarčki začasno igrajo domače prvenstvene tekme, z 1:0 boljši Tabor. Za vodilno zasedbo druge lige je edini gol na tekmi v 83. minuti dosegel Matevž Medič Slaček. Sežančani so še drugo leto zapored v pokalu izločili Koprčane.

Težka naloga je čakala tudi Nafto 1903, Lendavčani so gostovali v Kranju pri Triglavu. Tudi na tem obračunu je slavila domača drugoligaška zasedba. Redni del se je končal z neodločenim izidom 1:1, za Triglav je v 81. minuti zadel Bujazid Hegić, za Nafto pa v 83. Amadej Maroša.

V podaljških zadetkov ni bilo, tako da so dvoboj odločili streli z enajstih metrov. Zmago je Triglavu z dvema obrambama priboril vratar Ajdin Mulalić, medtem ko so domači uspešno izvedli vse štiri strele.

Opekli so se tudi branilci naslova iz Kidričevega, ki so gostovali v Brežicah. Te so dvoboj pričakale z dobro popotnico, saj so v posavskem derbiju proti Krškemu pred dnevi dočakale prvo zmago v sezoni. Trenutno zadnjeuvrščena ekipa druge lige je še boljše novice prejela v 41. minuti dvoboja, ko je Aluminij ostal le z deseterico po izključitvi Matije Bobna.

Navkljub igralcu manj so gostje iz Kidričevega po slabi uri igre vodili z 2:0, ko sta zadela Adriano Bloudek z enajstmetrovke v 53. in Rok Schaubach v 58. minuti. Domači so odgovorili ob koncu dvoboja, ko so z dvema goloma v dveh minutah izenačili, zadela sta Tomaž Brdik (81. minuta) z bele pike in Lev Sirk (82.).

V zadnjih minutah so z deseterico ostali tudi Brežičani, ko je drugi rumeni karton prejel Oscar Effiom Otu. V podaljšek sta tako ekipi krenili številčno poravnani, rezultatsko pa so prvič povedli domači, v 96. minuti je zadel Jaka Hervol. Dve minuti zatem je bil pri Aluminiju izključen še Dino Šimunić, senzacionalno zmago domačih pa je povsem ob koncu dvoboja z golom v nebranjeno mrežo potrdil Sirk.

V uvodnem obračunu dneva sta se v Slovenski Bistrici merila drugoligaša Kety Emmi&Impol Bistrica in Bilje. Domače je v zgodnje vodstvo v tretji minuti popeljal Lazar Ikač, v 18. je izenačil Ambroise Mendy Bissenty, v 32. pa je bil za novo prednost Bistrice uspešen Vicko Ožegović.

Bistričani so bili po zadetkih Patrika Katiča (71.) in Ožegovića (77.) ter vodstvu 4:1 povsem blizu zmage. Za nekaj napetosti in upanja gostov sta poskrbela Kristjan Kozar (81.) in Marko Furlan (84.), ki sta Bilje približala na le gol zaostanka, a gostom popoln preobrat ni uspel.

Glavnina tekem, devet, bo odigranih v soboto. Ljubljanski Bravo se bo odpravil na Gorenjsko, kjer se bo meril proti četrtoligaški ekipi Velesovo Cerklje, medtem ko bodo Radomlje gostovale pri tretjeligašu Podvincih. Tri tekme bodo na sporedu v nedeljo, Brinje Grosuplje, lanski finalist pokala, bo gostoval pri Vidmu, Celjani pa se bodo v gosteh merili s Korotanom iz Prevalj, ki je pred tedni šokiral Maribor.