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Nogomet

Arsenal premagal Hull City, Leeds brez Bijola boljši od Tottenhama

London, 07. 11. 2026 18.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Arsenal - Everton

Nogometaši Arsenala so v desetem krogu angleškega prvenstva še devetič zmagali. Tokrat so doma ugnali Hull City z 1:0. Leeds je prav tako z 1:0 na domači zelenici ugnal Tottenham. Edini zadetek za moštvo z Elland Roada je dosegel Noah Okafor, slovenski reprezentant Jaka Bijol pa je celotno tekmo presedel na klopi Leedsa.

Leeds je prekinil niz petih tekem brez zmage ter se s tretjim kompletom točk začasno povzpel na osmo mesto razpredelnice s 14 točkami. Jaka Bijol je še tretjo od zadnjih štirih tekem v celoti presedel na klopi. Edini zadetek je v 69. minuti dosegel Noah Okafor in s tem prekinil niz treh zaporednih prvenstvenih zmag Tottenhama. Tudi na tekmi Arsenala in Hulla je padel en zadetek, v 72. minuti ga je dosegel Martin Oedegaard. Z devetim kompletom točk imajo prvaki topničarji na vrhu 27 točk oziroma šest več od Manchester Cityja (tekma manj). Tretji je Brighton z 19 točkami.

Arsenal - Hull
Arsenal - Hull
FOTO: AP

City bo tekmo tega kroga odigral ob 18.30, ko bo gostoval pri Nottingham Forestu. Danes sta se Fulham in Newcastle razšla z 1:1, v nedeljo pa bodo pred reprezentančnim premorom še tekme Brighton - Brentford, Crystal Palace - Liverpool, Ipswich - Bournemouth, Sunderland - Chelsea in Manchester United - Aston Villa.

Izidi Premier lige, sobota 7. 11. 2026:

Leeds - Tottenham 1:0 (0:0)

(Jaka Bijol je celotno tekmo presedel na klopi Leedsa)

Arsenal - Hull 1:0 (0:0)

Fulham - Newcastle 1:1 (0:0)

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Arsenal Leeds Tottenham Jaka Bijol Noah Okafor angleška liga

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