Arsenal premagal Hull City, Leeds brez Bijola boljši od Tottenhama

Leeds je prekinil niz petih tekem brez zmage ter se s tretjim kompletom točk začasno povzpel na osmo mesto razpredelnice s 14 točkami. Jaka Bijol je še tretjo od zadnjih štirih tekem v celoti presedel na klopi. Edini zadetek je v 69. minuti dosegel Noah Okafor in s tem prekinil niz treh zaporednih prvenstvenih zmag Tottenhama. Tudi na tekmi Arsenala in Hulla je padel en zadetek, v 72. minuti ga je dosegel Martin Oedegaard. Z devetim kompletom točk imajo prvaki topničarji na vrhu 27 točk oziroma šest več od Manchester Cityja (tekma manj). Tretji je Brighton z 19 točkami.
City bo tekmo tega kroga odigral ob 18.30, ko bo gostoval pri Nottingham Forestu. Danes sta se Fulham in Newcastle razšla z 1:1, v nedeljo pa bodo pred reprezentančnim premorom še tekme Brighton - Brentford, Crystal Palace - Liverpool, Ipswich - Bournemouth, Sunderland - Chelsea in Manchester United - Aston Villa.
Izidi Premier lige, sobota 7. 11. 2026:
Leeds - Tottenham 1:0 (0:0)
(Jaka Bijol je celotno tekmo presedel na klopi Leedsa)
Arsenal - Hull 1:0 (0:0)
Fulham - Newcastle 1:1 (0:0)
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