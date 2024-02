Nova zmaga Manchester Uniteda, Wolverhampton ugnal Chelsea

V nedeljskem popoldnevu so se na Otoku odvili trije obračuni 23. kroga Premier lige. Nogometaši Manchester Uniteda so s 3:0 premagali West Ham, Chelsea je doma klonil proti Wolverhamptonu, Bournemouth in Nottingham Forest pa sta se razšla brez zmagovalca.

Manchester United - West Ham FOTO: AP icon-expand

Po dinamičnem uvodu v srečanje med Manchester Unitedom in West Hamom so prvi do zadetka prišli domačini. Po solo prodoru je z roba kazenskega prostora sprožil Rasmus Hojlund in s preciznim strelom premagal gostujočega vratarja, sebi pa podaril najlepše možno darilo za 21. rojstni dan. Obe ekipi sta si do konca prvega dela priigrali nekaj obetavnih priložnosti, rezultat pa je ostal nespremenjen.

Statistika tekme Manchester United - West Ham FOTO: Sofascore.com icon-expand

Tri minute po začetku drugega polčasa se je po veliki napaki Harryja Maguireja pred golom rdečih vragov znašel Emerson, ki pa je meril visoko čez vrata Andreja Onanaja. Njegovo nespretnost so domačini hitro kaznovali in v naslednjem napadu preko Alejandra Garnacha in pomoči gostujočega branilca Nayefa Aguerda podvojili svojo prednost. Drugi zadetek je varovancem Erika ten Haga dal nekaj dodatnega zagona, Marcus Rashford in Diogo Dalot pa sta bila v nadaljevanju premalo natančna za nov zadetek Manchester Uniteda. V 69. minuti se je v odlični priložnosti znašel Jarrod Bowen, njegov strel pa je v zadnjem trenutku blokiral Dalot. Po pritisku Scotta McTominaya nad Kalvinom Phillipsom je Škot v 84. minuti prišel do žoge, jo prenesel do kazenskega prostora in asistiral Garnachu, slednji pa je z drugim golom na tekmi odgovoril na vprašanje o zmagovalcu.

Chelsea - Wolves FOTO: AP icon-expand

Na Stamford Bridgu so se navijači Chelseaja zadetka svojih ljubljencev razveselili ob izteku 19. minute, ko je natančno podajo Moisesa Caiceda izkoristil Cole Palmer. Domačini pa so bili v vodstvu vsega tri minute, saj se je v 22. minuti žoga po strelu Matheusa Cunhe odbila od Thiaga Silve in pristala v mreži Chelseaja. Nesrečni odboj se je ponovil v 43. minuti, ko je žogo po strelu Rayana Ait-Nourija v svojo mrežo preusmeril Axel Disasi in poskrbel za popoln preobrat volkov.

Statistika tekme Chelsea - Wolves FOTO: Sofascore.com icon-expand

Nogometaši Wolverhamptona so v nadaljevanju iskali tretji zadetek, našli pa so ga v 63. minuti, ko je po odličnem prodoru Pedra Neta zabil Cunha. Deset minut pred koncem rednega dela je Cunha priboril enajstmetrovko, prevzel odgovornost in se podpisal še pod tretji zadetek na tekmi. Štiri minute pozneje so domačini znižali zaostanek. Iz kota je asistiral Mihailo Mudrik, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji 39-letni branilec Silva in žogo z glavo poslal za hrbet Joseja Saja. Gostje so z zmago prehiteli Chelsea in skočili na 10. mesto.

Bournemouth - Nottingham Forest FOTO: AP icon-expand

Na obračunu med Bournemouthom in Nottingham Forestom so domačini zatresli mrežo gostov že po petih minutah. Po predložku iz kota je bil v kazenskem prostoru najvišji Luis Sinisterra, žogo pa je v mrežo preusmeril Justin Kluivert. Gostje so bili v 11. minuti blizu izenačujočega zadetka, slednjega pa so nato dosegli v izdihljajih prvega polčasa, ko je s krasnim strelom zunaj kazenskega prostora Callum Hudson-Odoi premagal Neta. V drugem polčasu se na stadionu Vitality ni dogajalo veliko, Philip Billing pa je v 84. minuti, ko je pohodil Hudsona-Odoija in prejel neposreden rdeči karton otežil delo domačih. Tekmeca si v zaključku srečanja nista priigrala resnih priložnosti, tekma pa se je končala z izidom 1:1.