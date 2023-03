Nova zmaga za Napoli, Lovrić prispeval podajo za zmagoviti zadetek Udineseja

Statistika tekme: Napoli vs. Atalanta

Že v prvem polčasu je imel svojo priložnost tudi Udinesejev branilec Jaka Bijol, ki je bil s strelom z glavo malce premalo natančen. Slovenski reprezentant je sicer igral celo tekmo, medtem ko je Lovrić igral do 80. minute.

Pri domačih je bil Lovro Štubljar le na klopi za rezervne igralce, medtem ko je Petar Stojanović igral do 93. minute. Njuna ekipa ostaja na 14. mestu, medtem ko je Udinese vsaj začasno osmi.

Neapeljčani so proti Atalanti nalogo spet opravili dobro, v drugem polčasu je najprej udarila udarna naveza Hviča Kvarachelia-Victor Osimhen. Prvi je bil strelec, drugi pa podajalec. Za Gruzijca je bil to 11. gol v sezoni, s čimer je peti strelec lige, prvi je Osimhen z 19. Zmago je potrdil Amir Rrahmani v 77. minuti.

S to zmago imajo Neapeljčani že 68 točk oziroma 18 več od drugouvrščenega Interja, tako da je bolj ali manj le še vprašanje, kdaj bo Napoli potrdil svoj tretji naslov prvaka. Do konca sezone je sicer še 12 krogov.

Italijansko prvenstvo, 26. krog, izidi sobotnih tekem:

Empoli - Udinese 0:1 (0:0)

(Petar Stojanović je igral do 93. minute za Empoli; Lovro Štubljar ni branil za Empoli; Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese; Sandi Lovrić je igral do 80. minute in prispeval podajo za Udinese).

Napoli - Atalanta 2:0 (0:0)

Bologna - Lazio -:-