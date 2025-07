Nove kazni za vrhunske klube: globoko v žep morajo seči pri Chelseaju in 'Barci'

Globoko v žep bodo segli pri Chelseaju, od katerega Uefa zahteva 31 milijonov evrov, v primeru novih kršitev in nepravilnosti pa grozijo nove kazni. V podobnem položaju je Barcelona, kateri je Uefa izdala račun za 15 milijonov evrov.

Na spisku kaznovanih so tudi Lyon (12,5 milijona), Aston Villa (11 milijonov), Porto (5 milijonov), splitski Hajduk (1,2 milijona), turški Bešiktaš (900.000) in grški Panathinaikos (400.000). Nekateri klubi so z Uefo sklenili dogovor o poravnavi, tudi Chelsea in Barcelona, da lahko v klub pripeljejo nove nogometaše, a le v primeru, da je bilanca pri prihodih in odhodih igralcev iz kluba pozitivna.