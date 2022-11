Nove odpovedi pred SP, močno oslabljena tudi Argentina

Selektor Argentine Lionel Scaloni je nedavno o 26-letniku, ki je bil eden najpomembnejših igralcev pri lanski zmagi Argentine na Copi Americi in uvrstitvi na mundial, dejal: "Številčno ga lahko nadomestimo, glede nogometnega znanja in doprinosa ekipi pa ne." Giovani Lo Celso, sicer nogometaš Villarreala, se je poškodoval 30. oktobra, ko ga je trener zamenjal po 24 minutah tekme španskega prvenstva v gosteh proti Athleticu iz Bilbaa. Sprva so sumili na raztrganino mišice v nogi. Pri Villarrealu sicer uradno še niso sporočili, za kakšno poškodbo gre, vendar pa Lo Celsa ni bilo v ekipi za današnjo tekmo proti Espanyolu.

Glede na poročila medijev bo Lo Celso moral na operacijo. V reprezentanci pa naj bi ga zamenjal Exequiel Palacios iz Bayerna. Scaloni mora do 14. novembra objaviti svojo ekipo 26 igralcev za SP.

Argentince prva tekma mundiala čaka 22. novembra proti Savdski Arabiji, nato se bodo pomerili še z Mehiko in Poljsko.