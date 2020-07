Nove težave pri Barci: 'upornik' Arthur izpustil testiranje

Povratno tekmo osmine finala Lige prvakov med Barcelono in Napolijem si boste lahko v soboto, 8. avgusta, ogledali na Kanalu A in VOYO. Prenos se začne ob 20.40, že dan prej (petek, 7. avgusta) pa se nam pridružite ob spremljanju povratnega obračuna Manchester Cityja in Real Madrida.

Španski športni dnevnik ASse je v ponedeljek popoldne razpisal o "nevzdržni" situaciji, v kateri se je po dogovorjeni zamenjavi z Miralemom Pjanićem, ki bo po koncu sezone v Ligi prvakov odšel k Barceloni, pri katalonskemu velikanu znašel brazilski vezist Arthur Melo. 23-letnik je v tednih po potrditvi prestopa k Juventusu, v nasprotno smer bo, kot že rečeno, odšel bosansko-hercegovski reprezentant, povsem izpadel iz kombinacij trenerja Quiqueja Setiena in se v zadnjih krogih državnega prvenstva praviloma zelo očitno dolgočasil na klopi za rezervne nogometaše.

Kluba sta dogovorjena, da se bosta Pjanić oziroma Melo v novi sredini preselila po koncu nastopov v Ligi prvakov, a zdaj se zdi, da želi Južnoameričan zadeve vsaj malce pospešiti, saj je po poročanju španskih medijev namenoma izpustil ponedeljkova testiranja v klubskih prostorih, kjer so se morali vsi nogometaši članskega moštva zglasiti pred začetkom priprav na povratni obračun z Napolijem v osmini finala Lige prvakov.

Stekel tudi disciplinski postopek

Veliko vprašanj se je pojavljalo že okoli Brazilčeve odsotnosti z zadnje prvenstvene preizkušnje v Vitorii, kjer naj bi tožil nad bolečinami v gležnju, njegova ponedeljkova odsotnost pa je po poročanju spletne strani časnika AS"nov korak v razdoru med Arthurjem in klubom". Kot edini je manjkal na obveznem testiranju, če ne štejemo dveh nogometašev, ki sta prejšnji konec tedna pomagala B-ekipi v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v Segundo Division (Inaki Penain Ronald Araujo). ASdodaja, da je preglede prestal celo danski napadalec Martin Braithwaite, ki je zadnjo tekmo v sezoni že odigral, saj v Ligi prvakov pravice nastopa nima.

"Očitno je ta odsotnost potrdila, da Arthur morda sploh več ne bo treniral z Barco, ker mora najprej po protokolu prestati obvezno testiranje, preden se lahko pridruži soigralcem. Igralec se je odločil ostati v Braziliji, medtem ko se njegovi zastopniki pogajajo za prekinitev njegove pogodbe. Zato se je klub odločil sprožiti disciplinski postopek, ki bi se lahko končal s kaznijo," dodaja AS.

Proti Napoliju le s 17 igralci?

Odsotnost Arthurja bi lahko pomenila precejšnjo težavo za tekmo z Napolijem, saj bo moral Setien prvo postavo sestaviti brez standardnih Sergia Busquetsain Artura Vidala(oba manjkata zaradi kartonov), v ekipi pa mu bodo tako ostali le štirje "klasični" vezisti: Ivan Rakitić, Sergi Roberto in Frenkie de Jong, ki je šele dobro okreval po poškodbi, poleg njih pa še mladi Riqui Puig, ki je sicer že nekajkrat opozoril nase, a tako pomembne tekme v karieri še ni igral.

Če si po novi hujši poškodbi ne bo opomogel francoski krilni napadalec Ousmane Dembele, bo lahko Setien ob najverjetnejšem slovesu Arthurja za obračun z Napolijem računal na vsega 17 nogometašev. ASje zaključil, da bodo zadnji dnevi Brazilca v Barceloni več kot očitno precej žalostno obarvani in da takšen razplet ne bo zadovoljil nikogar od vpletenih – niti nogometaša, niti kluba in niti navijačev.