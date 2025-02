Nove težave za Arsenal, Havertz trenerju to sezono ne bo več na voljo

Mikel Arteta se že celotno sezono ukvarja s številnimi poškodbami svojih varovancev. Na začetku sezone je imel ogromno težav s sestavljanjem obrambe, vmes je dlje časa bil odsoten njegov najbolj ustvarjalen vezist in kapetan Martin Odegaard , zdaj pa se poškodbe kopičijo tudi v napadu.

Zdaj je novo poškodbo staknil v tej sezoni najbolj zanesljivi napadalec Arsenala Kai Havertz. Nemec je najboljši strelec kluba s 15 goli v vseh tekmovanjih in očitno bo ostal pri tej številki. Po poročanju vedno dobro obveščenega novinarja The Athletica Davida Ornsteina naj bi med enim od treningov doživel poškodbo stegenske mišice, odsoten pa naj bi bil vsaj do konca aktualne sezone. Arteta je tako ostal še brez zadnjega od igralcev, ki redno igrajo v konici napada. Naslednja tekma Londončane čaka v angleški Premier ligi proti Leicestru.