Nove težave za Atletico: okužena še Herrera in Lemar

Po poročanju televizije Deportes Cuatrosta za ponedeljkovo tekmo Primere Division proti Celti iz Viga "odpadla" še mehiški vezist Hector Herrera in francoski krilni napadalec Thomas Lemar. To so nove težave za trenerja Atletico Madrida Diega Simeoneja, v čigar moštvu so se v zadnjih dnevih potrdile že številne okužbe z novim koronavirusom.

Nogometaši madridskih rdeče-belih, tudi vratar slovenske reprezentance Jan Oblak, niso opravili zadnjega treninga pred tekmo, potem ko so iz kluba potrdili, da so trening odpovedali zaradi čakanja na rezultate testov PCR. Ti naj bi potrdili okužbi pri Lemarju in Herreri, potem ko je Atletico pred dnevi že potrdil, da so zaradi okužb v samoosamitvi tudi portugalski napadalec Joao Felix, belgijski krilni napadalec Yannick Ferreira Carrascoin španski branilec Mario Hermoso. Kot dodaten varnostni ukrep pred ponedeljkovo tekmo bodo nogometaši Atletica, ki ostajajo v kadru trenerja Simeoneja, na stadion Wanda Metropolitano prišli posamično.