Nove težave za Barco: poškodba De Jonga, manjkal bo dva tedna

Poškodba mečne mišice boFrenkieja De Jonga z igrišč oddaljila za dva tedna, piše španski As. Ker je ritem tekem v pokoronskem obdobju v La Ligi zelo natrpan, bi Nizozemec lahko izpustil vsaj štiri naslednje ligaške tekme (Athletic Bilbao, Celta Vigo, Atletico Madrid in Villarreal), še dodajajo španski mediji. To je nov udarec za trenerja Quiqueja Setiena, ki na sredini igrišča že tako ali tako ne more računati naSergija Roberta.

Barcelona sicer s tekmo več zaenkrat vodi v španski La Ligi pred Realom, ki ga nocoj čaka zahtevna preizkušnja z Real Sociedadom. Ta se bori celo za uvrstitev v Ligo prvakov, tako da galaktike, ki zaostajajo za tri točke za Barco (65/62), čaka težko delo.