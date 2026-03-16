Nogomet

Nove težave za Chelsea: pogojna prepoved prestopov in denarna kazen

London, 16. 03. 2026 15.49 pred 1 uro 2 min branja

S.V. STA
Stamford Bridge

Londonski nogometni klub Chelsea bo moral zaradi starih kršitev pravil Premier lige plačati 12,44 milijona evrov kazni, poleg tega je dobil še pogojno enoletno prepoved trgovanja z igralci s poskusno dobo dveh let. Gre za kršitve iz časa lastništva ruskega mogotca Romana Abramoviča.

Vzrok za izrek kazni je sporno poslovanje oziroma sporna plačila v času Romana Abramoviča, ki so prišla na dan po prodaji kluba ameriškemu poslovnežu Toddu Boehlyju. Američan je londonski klub kupil leta 2022, ko je bil prejšnji lastnik Abramovič zaradi sankcij proti Rusiji prisiljen v prodajo.

Našli so več primerov nepojasnjenih plačil tretjih strani igralcem in drugim članom kluba med letoma 2011 in 2018. Zaradi nepravilnosti v podobnem časovnem okvirju je klub julija 2023 doletela že kazen Uefe v znesku deset milijonov evrov.

Zdaj pa je podobno finančno kazen londonskemu klubu naložilo še vodstvo domače lige. Pri tem so upoštevali pripravljenost na sodelovanje v preiskavi, zaradi česar se je klub izognil resnejšim posledicam, tudi morebitni izgubi točk oziroma prepovedi nastopanja.

Izrečena kazen sicer predvideva tudi devetmesečno prepoved sklepanja pogodb s člani lastne nogometne akademije, je še sporočilo vodstvo lige.

Poškodba Jamesa prinaša še dodatno skrb

Kapetan Chelseaja Reece James je utrpel novo poškodbo zadnje stegenske mišice, zaradi katere bo z nogometnih igrišč odsoten več tednov. James, ki je prejšnji teden podpisal novo šestletno pogodbo s klubom, pri katerem igra že od malih nog, je v ponedeljek izpustil trening pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu.

Reece James
Reece James
FOTO: Profimedia

Moštvo Liama Roseniorja je medtem po le eni zmagi na zadnjih petih prvenstvenih tekmah zdrsnilo na šesto mesto lestvice Premier lige. Chelsea bo v torek zvečer na domačem stadionu Stamford Bridge gostil PSG, potem ko je prvo tekmo v Franciji izgubil z 2:5.

James sicer velja za pomembnega člana angleške reprezentance pod vodstvom Thomasa Tuchela, ki je s Chelseajem leta 2021 osvojil Ligo prvakov. A njegov nastop na prihajajočem svetovnem prvenstvu je zdaj zaradi poškodbe nekoliko vprašljiv.

