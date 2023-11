November – mesec, ki je že trikrat osrečil nogometno Slovenijo

Evropsko prvenstvo leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem, svetovno prvenstvo v Južni Koreji in na Japonskem dve leti pozneje in mundial leta 2010 v Južni Afriki. To so tri velika tekmovanja, na katera se je do sedaj uvrstila slovenska nogometna reprezentanca. Svojo vozovnico je vedno potrdila v mesecu novembru. Tako bo, če ne bo presenečenj, tudi tokrat.

Dve tekmi pred koncem kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija, je Slovenija na vrhu lestvice H. Na Euro gresta prvouvrščeni in drugouvrščeni. Če izbranci Matjaža Keka 17. novembra premagajo Dansko, bodo vstopnico potrdili že takrat. Če ne, potem 20. novembra v Stožicah ne smejo izgubiti proti Kazahstanu. Takšne priložnosti za uvrstitev na veliko tekmovanje nismo imeli vse od leta 2009. Takrat smo se na mundial prebili skozi dodatne kvalifikacije. Žreb nam je namenil Rusijo. V Moskvi smo izgubili z 1:2, v Mariboru smo zmagali z 1:0. Ker je takrat še veljalo pravilo, da gol v gosteh šteje dvojno, je bilo to dovolj. Edini zadetek v Ljudskem vrtu sta 18. novembra 2009 zrežirala podajalec Valter Birsa in strelec Zlatko Dedić. Danes sedemintridesetletnik in devetintridesetletnik sta prepričana, da nam četrto veliko tekmovanje ne more uiti.