Novi črni oblaki nad OI: večina japonskih zdravstvenih delavcev še ni cepljena

Številke iz japonskega vladnega kabineta kažejo, da je po treh mesecih od začetka cepljenja proti covidni bolezni v celoti cepljenih manj kot 40 odstotkov vseh zdravstvenih delavcev na Japonskem, ki bo to poletje gostila OI. Težava je še posebej pereča v večjih mestih, med njimi tudi v Tokiu, kjer je v celoti cepljenih manj kot 30 odstotkov zdravstvenih delavcev, japonski časopis Nikkei povzema agencija Reuters.

Prav zaradi izjemno počasnega cepljenja so različna zdravniška združenja na Japonskem v zadnjih dneh odločno pozvala k odpovedi olimpijskih bojev. Za zdaj so vsaj z enim odmerkom cepiva na Japonskem cepili le 3,7 odstotka 126-milijonske populacije, še piše Reuters.

Bach ponuja zdravniško osebje, več kot 80 odstotkov olimpijcev cepljenih

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bachje Japonski za poletne olimpijske in paralimpijske igre v Tokiu ponudil zdravniško osebje. Prvi mož olimpizma je na srečanju koordinacijske komisije še dejal, da je že zdaj cepljenih več kot tri četrtine vseh olimpijcev, številka pa naj bi do iger narasla na več kot 80 odstotkov. Mok je organizatorjem iger ponudil dodatno zdravstveno osebje kot del nacionalnih delegacij za podporo zdravstvenim operacijam in za "dosledno izvajanje protikoronskih ukrepov v olimpijski vasi in na vseh tekmovalnih prizoriščih," je dejal Bach na začetku tridnevnega srečanja koordinacijske komisije Moka.

Predsednica organizacijskega odbora iger Seiko Hašimotoje pozdravila Bachovo ponudbo. Zdaj bodo skupaj razpravljali o tem, kako je to mogoče izpeljati, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Japonskem so se v zadnjem času ob naraščanju koronskih okužb močno povečali pozivi k odpovedi iger. Zdravniško združenje v Tokiu je izjavilo, da bolnišnice nimajo več nobenih zmogljivosti.

'Edina prava izbira je odpovedati dogodek'

"Menimo, da je edina prava izbira odpovedati dogodek, ki bi lahko še povečal število okužb in smrtnih žrtev," so zdravniki zapisali v pismu Bachu in japonskim organizatorjem iger. Kljub temu je Bach v sredo ponovno potrdil prepričanost Moka, da bodo tokijske igre "varne igre za vse". Dodal je, da se bo proti novemu koronavirusu cepilo več kot 80 odstotkov prebivalcev olimpijske vasi.

"Že v tem trenutku je cepljenih več kot tri četrtine olimpijskih športnikov in njihovih spremljevalcev. Do zaletka iger bo ta odstotek narasel na več kot 80," je dejal Bach.

Olimpijske in paralimpijske igre Tokio 2020 so marca lani zaradi koronske pandemije prestavili za leto dni. Če deset tednov pred igrami raziskave javnega mnenja kažejo, da število Japoncev, ki si želijo dokončno odpoved ali še eno preložitev OI, strmo narašča. Japonska se ta čas bori s četrtim valom koronskih okužb, cepljenje prebivalstva pa poteka izjemno počasi. Kot v sredo poroča agencija Reuters, je za zdaj vsaj z enim odmerkom cepiva na Japonskem cepljeno le 3,7 odstotka 126-milijonske populacije.