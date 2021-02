Novi črni oblaki nad Realom: predsednik Perez pozitiven na novi koronavirus

V madridskem klubu imajo kar nekaj težav z okužbami novega koronavirusa. 22. januarja so iz kluba sporočili, da je okužen trenerZinedine Zidane, enajst dni pozneje pa je pozitiven test na rutinskem odvzemu oddal še Perez. Ta (za zdaj) po trditvah iz kluba nima nikakršnih simptomov in je že v karanteni. Prav danes se je sicer z 'bolniške' vrnil trener Zidane in se pridružil svojim varovancem na treningih.