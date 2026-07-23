Novi italijanski selektor: glavni želji Ancelotti in Guardiola

Dolgoletni branilec in kapetan milanskih rossonerov Paolo Maldini je za primarno nalogo prejel imenovanje novega selektorja italijanske reprezentance, ki bo na tem položaju nasledil njegovega nekdanjega soigralca pri Milanu Gennara Gattusa . Ta je odstopil aprila letos, potem ko je Italijo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izločila BiH. Štirikratni svetovni prvaki se tako že tretjič zapored niso uspeli uvrstiti na mundial. Tam so nazadnje igrali v Braziliji leta 2014 in izpadli že po skupinskem delu.

Italijanska javnost je pričakovano zelo nezadovoljna nad igro in rezultati reprezentance ter pričakuje, da se bodo po prihodu Maldinija stvari začele izboljševati. Odgovornosti se zaveda tudi legendarni branilec, ki je v želji po hitri spremembi na bolje kontaktiral tako Carla Ancelottija kot tudi Pepa Guardiolo . "Idealno bi bilo, da bi trenerja imeli do konca tega tedna, vendar bi bilo morda še bolje počakati na osebo, ki si jo resnično želimo. Situacija je nujna, vendar ne toliko, da bi morali zelo hiteti," je dejal Maldini.

Ancelotti je največji pečat v svoji bogati trenerski karieri pustil pri Real Madridu, kjer je svoje drugo obdobje sklenil po koncu sezone 2024/25. Nato je sedel na klop brazilske reprezentance, s katero se je od letošnjega mundiala poslovil po porazu proti Norveški v osmini finala. Guardiola je na drugi strani trenutno brez službe, potem ko je s koncem sezone sklenil zgodovinsko uspešno desetletno ero pri angleškem Manchester Cityju.

"Najprej smo se pogovarjali z Ancelottijem, nato pa poklicali še Guardiolo. Zdelo se nam je prav, da najprej stopimo v stik s tistimi, ki jih imamo za najboljše na svetu. Zato smo morali dobiti splošen občutek o njihovi razpoložljivosti," je še povedal Maldini. Trenutno kot bolj realna možnost deluje španski nogometni strokovnjak, saj je 67-letni italijanski trener nedavno podpisal novo pogodbo z brazilsko nogometno zvezo.