Novi izgredi francoskih navijačev na tekmi Lilla proti Lensu

Na stadionu Bollaert-Delelis je ducate navijačev Lensa vdrlo na igrišče ter se spopadlo s pristaši Lilla, ki so se že prej "udarili" z drugimi navijači na tribuni in metali plastične sedeže. Posredovati so morale posebne policijske enote, ki so najprej ločile obe skupini in jih nato pospremile s stadiona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je že drugi večji incident v francoski ligi v letošnji sezoni po 22. avgustu, ko so navijači na tekmi med Nico in Marseillom v 75. minuti vdrli na travnato površino. Igralec Marseilla Dimitri Payet je pred tem proti navijačem zalučal plastenko, ki so jo ti vrgli na igrišče.