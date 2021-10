Navijaško divjanje preprečilo začetek tekme v Franciji

A je bila tekma bolj kot ne v znamenju izgreda. Nekateri huligani so po razgrajanju in metanju pirotehnike s tribune vdrli na igrišče in uničili mrežo na golu, ki so jo morali pred začetkom popraviti. Igralci pa so morali v slačilnico zaradi gostega dima. To ni prvi incident v zadnjem času na francoskih stadionih. Konec septembra so se tretjič v nekaj tednih izgredi zgodili v Marseillu. Tekma evropske lige proti Galatasarayu je bila za nekaj minut v prvem polčasu prekinjena, saj sta se navijaški skupini obmetavali s pirotehničnimi sredstvi. Pred in po tekmah francoske lige 22. septembra so navijači na dveh prizoriščih poskrbeli za izgrede. Navijači Montpellierja so napadli avtobus z gostujočimi navijači, 16 jih je moralo poiskati zdravniško pomoč. Na ta dan so po tekmi med Angersom in Olympiqueom iz Marseilla gostujoči navijači zapustili svoj prostor na stadionu in se spopadli z domačimi, a so se strasti umirile brez resnejših posledic. Na derbiju med Lensom in Lillom, branilcem naslova, sta se sredi septembra navijaški skupini spopadli med seboj, poškodovanih pa je bilo več navijačev. Tekma je bila za pol ure pred začetkom drugega polčasa prekinjena.