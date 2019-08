Novi junak Barcelone: 'Videl sem, kako Messi to počne na treningih, in ga posnemal'

Francoski nogometni zvezdnik Antoine Griezmann, ki je v poletnem prestopnem roku oblekel dres Barcelone, je zasijal na zadnji tekmi z Betisom, to je blaugrana dobila z 5:2. Francoz je k zmagi prispeval dva zadetka in poskrbel, da so navijači vsaj za kratek čas pozabili na odsotnost prvega klubskega zvezdnika Lionela Messija.

Griezmanne

Argentinec okreva po poškodbi mečne mišice, kljub namigovanjem, da bi utegnil nastopiti že na tekmi proti Betisu, pa se to ni zgodilo. Njegovi soigralci so poskrbeli, da primanjkljaja v vrstah Barcelone ni bilo moč občutiti, zato pa se je Griezmann na prav poseben način poklonil kapetanu. Njegov drugi zadetek je močno spominjal na Messija. "Res je, videl sem, kako Messi to počne na treningih in ga posnemal," je v smehu po tekmi povedal Francoz in nadaljeval: "Slavje? Všeč mi je bilo proslavljanje LeBrona Jamesa, pa sem ga poskušal posnemati."