Novi ljudje v klubu in 'metla' se nadaljuje: Žlogar ni več trener Domžal

Nekdanji slovenski reprezentant Tonči Žlogar je ni več trener nogometnega prvoligaša iz Domžal. Prvi cilj 47-letnega strokovnjaka, ki je rumene prevzel aprila meseca, ko so bili na zadnjem mestu prvenstvene tabele, klub pripeljati do obstanka. To mu je tudi uspelo. Medtem pa nogometni klub Domžale obvešča javnost, da je sporazumno prekinil pogodbo s trenerjem prve ekipe Žlogarjem ... Izolan je imel sicer pogodbo še do konca naslednje sezone.