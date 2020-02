Novi napadalec Manchester Uniteda zaradi koronavirusa ostal doma

Tridesetletni NigerijecOdion Ighaloje presenetljivo okrepil Manchester United v izdihljajih zimskega prestopnega roka, a klub prihodu v Anglijo ne trenira s soigralci. Razlog je izbruh koronavirusa na Kitajskem, kjer naj bi že umrlo več kot 600 ljudi, pri Unitedu pa se bojijo, da Afričanu zaradi morebitnih poostritev nadzora na mejah ne bi dovolili ponovnega vstopa v državo, če bi jo zapustil in se pridružil soigralcem na pripravah v Španiji. Ighalo je bil do nedavnega član šanghajskega Šenhuaja.

"Odion bo ostal v Manchestru, ker je iz Kitajske prišel v zadnjih 14 dneh," je za spletno stran Uniteda potrdil trener članske ekipe Ole Gunnar Solskjaer. "Zaradi situacije na Kitajskem nismo prepričani, da bi mu dovolili nazaj v Anglijo, če spet zapusti državo, zato bo ostal tukaj in z osebnim trenerjem opravljal individualen program. Tudi njegova družina pa se bo lahko ustalila v Angliji, to je plus. Seveda bi mu bilo verjetno bolj všeč oditi z igralci in jih spoznati, a tveganja enostavno ne želimo sprejeti,"je dodal Solskjaer.

Ighalo je sicer na Otoku že igral, in sicer za londonski Watford, za katerega je na 90 tekmah zabil 36 golov. Med letoma 2017 in 2018 je branil barve Čangčun Jataija, nekdanjega kluba ljubljanskega trenerja Slaviše Stojanovića, in na 55 tekmah ravno tako prispeval 36 golov, nato pa je prestopil k Šenhuaju.

