Novi obrazi na treningu Celja, Karničnik prisoten, a brez vadbe

Za Celjane se po eni izmed najuspešnejših sezon v zgodovini kluba začenja novo poglavje. Naslov državnega prvaka je pospravljen v vitrino, a ambicije v knežjem mestu ostajajo visoke. Pred moštvom je zahtevno obdobje, saj jih poleg boja za obrambo domače lovorike čakajo tudi kvalifikacije za Ligo prvakov. "Vedno se je lepo vrniti po poletnem delu, po nekoliko daljši pavzi. Nogomet igramo zato, ker ga imamo radi. Te pavze, 14 dni ali en mesec, so tudi za nas igralce res dolge," je ob vrnitvi na igrišče povedal Svit Sešlar.

Kot je dodal, individualni programi in priprave na suho niso tisto, kar si nogometaši najbolj želijo. "Lepo je spet videti soigralce in nove obraze. Zato je treba čim prej začeti na igrišču, da se začnemo spoznavati z novimi soigralci. Sezona se hitro začne, manj kot mesec dni je do začetka prvenstva. Morali se bomo hitro povezati z vsemi novimi, tisti, ki se že poznamo, pa moramo nadgraditi tisto, kar smo delali v prejšnji sezoni." Celjani bodo evropsko pot začeli v 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer jih čaka zmagovalec moldavsko-albanskega para Petrocub Hincesti – Egnatia. Prva tekma bo 21. oziroma 22. julija v gosteh, povratni obračun pa 28. julija na stadionu Z'dežele. Na papirju gre za enega ugodnejših razpletov žreba, a Sešlar opozarja, da podcenjevanja ne sme biti. "Jasno je, da to niso nekakovostne ekipe. Če si prvak katerekoli države, moraš imeti kakovostno ekipo. Tudi na svetovnih prvenstvih vidimo, da vse ekipe že igrajo nogomet. Če niso najboljše tehnično, se znajo kompaktno braniti in težko je prebiti blok, če se ti katerakoli ekipa postavi nazaj. Z žrebom smo lahko zadovoljni, bili so tudi močnejši nasprotniki, ampak jih nikakor ne podcenjujemo."

Svit Sešlar FOTO: Luka Kotnik

Prav evropske ambicije so v Celju v zadnjih sezonah dobile povsem drugačno težo. Klub je v zadnjih dveh sezonah navdušil v Evropi, zdaj pa želi narediti še korak višje. "Vemo, kakšni so cilji kluba. Tega ne skrivajo. Tudi igralci ne skrivamo želje po igranju ne samo v Konferenčni ligi, ampak tudi na višjih ravneh Evrope. Lačni smo tega in komaj čakamo, da začnemo," je poudaril Sešlar. Celjani bodo imeli v primerjavi z nekaterimi tekmeci nekaj več časa za pripravo, saj evropsko sezono začenjajo šele v drugem krogu. "To je bolj enostavno, kot če bi morali že čez dva tedna igrati prvi krog. Lahko smo si tudi več spočili. Jasno pa je, da v takšnem položaju ni bila še nobena slovenska ekipa – da kot nosilec začne evropska tekmovanja šele v drugem krogu. To je treba maksimalno izkoristiti. Glede na to, kar smo pokazali lani in v zadnjih dveh sezonah v Evropi, bi načeloma morali iti naprej," je dejal.

Svit Sešlar FOTO: NK Celje

Ob Evropi bo eden glavnih izzivov tudi obramba naslova državnega prvaka. Celjani so v prejšnji sezoni do lovorike prišli prepričljivo, Sešlar pa letos pričakuje zahtevnejše delo. "Zagotovo bo težje, kot je bilo lani. Težko je pričakovati, da boš dve sezoni zapored s takšno razliko in na tako enostaven način prišel do naslova. Maribor se je okrepil z Zlatkom Zahovičem, pripeljali so tudi trenerja, ki pozna ligo, verjetno se bodo še okrepili. Tudi Olimpije ne pričakujem tako nizko, kot je bila lani. Liga bo bolj zahtevna, mi pa moramo gledati nase in delati svoj maksimum. Zaenkrat imamo še vse v svojih rokah – če zmagamo vse do konca, smo prvaki," je bil jasen 24-letnik. V Celju se v ozadju pripravljalnega začetka pojavljajo tudi vprašanja o prihodnosti nekaterih pomembnih igralcev. Žan Karničnik je bil na prvem treningu prisoten, a ni vadil z ekipo, medtem ko Juanja Nieta in Nikite Josifova ni bilo.

Žan Karničnik FOTO: Aljoša Kravanja