Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Novi obrazi na treningu Celja, Karničnik prisoten, a brez vadbe

Celje, 23. 06. 2026 21.40 pred dvema dnevoma 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
NK Celje

Nogometaši Celja so začeli priprave na novo sezono, v kateri jih že kmalu čakajo domače obveznosti in nov evropski izziv. Na prvem treningu državnih prvakov so bili tudi trije novinci – Veton Tusha, Matic Ivanšek in vratar Žiga Frelih, ki ga klub sicer še ni uradno predstavil. Na Skalni kleti je bil prisoten tudi Žan Karničnik, a z ekipo ni treniral, medtem ko na uvodnem zboru ni bilo Juanja Nieta in Nikite Josifova.

Za Celjane se po eni izmed najuspešnejših sezon v zgodovini kluba začenja novo poglavje. Naslov državnega prvaka je pospravljen v vitrino, a ambicije v knežjem mestu ostajajo visoke. Pred moštvom je zahtevno obdobje, saj jih poleg boja za obrambo domače lovorike čakajo tudi kvalifikacije za Ligo prvakov.

"Vedno se je lepo vrniti po poletnem delu, po nekoliko daljši pavzi. Nogomet igramo zato, ker ga imamo radi. Te pavze, 14 dni ali en mesec, so tudi za nas igralce res dolge," je ob vrnitvi na igrišče povedal Svit Sešlar.

Kot je dodal, individualni programi in priprave na suho niso tisto, kar si nogometaši najbolj želijo. "Lepo je spet videti soigralce in nove obraze. Zato je treba čim prej začeti na igrišču, da se začnemo spoznavati z novimi soigralci. Sezona se hitro začne, manj kot mesec dni je do začetka prvenstva. Morali se bomo hitro povezati z vsemi novimi, tisti, ki se že poznamo, pa moramo nadgraditi tisto, kar smo delali v prejšnji sezoni."

Celjani bodo evropsko pot začeli v 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer jih čaka zmagovalec moldavsko-albanskega para Petrocub Hincesti – Egnatia. Prva tekma bo 21. oziroma 22. julija v gosteh, povratni obračun pa 28. julija na stadionu Z'dežele.

Na papirju gre za enega ugodnejših razpletov žreba, a Sešlar opozarja, da podcenjevanja ne sme biti. "Jasno je, da to niso nekakovostne ekipe. Če si prvak katerekoli države, moraš imeti kakovostno ekipo. Tudi na svetovnih prvenstvih vidimo, da vse ekipe že igrajo nogomet. Če niso najboljše tehnično, se znajo kompaktno braniti in težko je prebiti blok, če se ti katerakoli ekipa postavi nazaj. Z žrebom smo lahko zadovoljni, bili so tudi močnejši nasprotniki, ampak jih nikakor ne podcenjujemo."

Svit Sešlar
Svit Sešlar
FOTO: Luka Kotnik

Prav evropske ambicije so v Celju v zadnjih sezonah dobile povsem drugačno težo. Klub je v zadnjih dveh sezonah navdušil v Evropi, zdaj pa želi narediti še korak višje.

"Vemo, kakšni so cilji kluba. Tega ne skrivajo. Tudi igralci ne skrivamo želje po igranju ne samo v Konferenčni ligi, ampak tudi na višjih ravneh Evrope. Lačni smo tega in komaj čakamo, da začnemo," je poudaril Sešlar.

Celjani bodo imeli v primerjavi z nekaterimi tekmeci nekaj več časa za pripravo, saj evropsko sezono začenjajo šele v drugem krogu. "To je bolj enostavno, kot če bi morali že čez dva tedna igrati prvi krog. Lahko smo si tudi več spočili. Jasno pa je, da v takšnem položaju ni bila še nobena slovenska ekipa – da kot nosilec začne evropska tekmovanja šele v drugem krogu. To je treba maksimalno izkoristiti. Glede na to, kar smo pokazali lani in v zadnjih dveh sezonah v Evropi, bi načeloma morali iti naprej," je dejal.

Svit Sešlar
Svit Sešlar
FOTO: NK Celje

Ob Evropi bo eden glavnih izzivov tudi obramba naslova državnega prvaka. Celjani so v prejšnji sezoni do lovorike prišli prepričljivo, Sešlar pa letos pričakuje zahtevnejše delo.

"Zagotovo bo težje, kot je bilo lani. Težko je pričakovati, da boš dve sezoni zapored s takšno razliko in na tako enostaven način prišel do naslova. Maribor se je okrepil z Zlatkom Zahovičem, pripeljali so tudi trenerja, ki pozna ligo, verjetno se bodo še okrepili. Tudi Olimpije ne pričakujem tako nizko, kot je bila lani. Liga bo bolj zahtevna, mi pa moramo gledati nase in delati svoj maksimum. Zaenkrat imamo še vse v svojih rokah – če zmagamo vse do konca, smo prvaki," je bil jasen 24-letnik.

V Celju se v ozadju pripravljalnega začetka pojavljajo tudi vprašanja o prihodnosti nekaterih pomembnih igralcev. Žan Karničnik je bil na prvem treningu prisoten, a ni vadil z ekipo, medtem ko Juanja Nieta in Nikite Josifova ni bilo.

Žan Karničnik
Žan Karničnik
FOTO: Aljoša Kravanja

"Žakija (Karničnika) sem danes že videl, tega sem bil vesel. Nieta in Nikite še ni, v bistvu ju še čakamo. Jasno, vsi si želimo ostati skupaj, da ekipa, ki je osvojila lanski naslov, ostane ista. Tudi z njimi, ki so bili zaslužni za naslov, si želimo nadaljevati evropsko pot. Upam, da bomo nadaljevali skupaj," je sklenil Sešlar.

Celjani bodo v pripravljalnem obdobju odigrali štiri prijateljske tekme. Za javnost bo odprt dvoboj proti splitskemu Hajduku, ki bo 1. julija ob 18.15 na stadionu Z'dežele. Na pripravljalnem seznamu so še obračuni s Shkendijo, Čukaričkim in MTK Budimpešto. Po uvodnem delu priprav v Celju se bodo državni prvaki 3. julija preselili v tradicionalno poletno bazo v Kranjski Gori.

nogomet nk celje

Slovenski odbojkarji strli odpor neugodnih Kanadčanov

Shilton po štirih desetletjih vendarle odpustil Maradoni

24ur.com VIDEO: Maribor na priprave brez štirih standardnih nogometašev
24ur.com Odbojkarji znova zbrani, tudi tokrat brez Čebulja
24ur.com Oranžni zmaji začeli s pripravami
24ur.com Šimundža: Prioriteta je naslov prvaka
24ur.com Vodstvo Olimpije napovedalo prihod novega trenerja do konca tedna: 'V četrtek bo na treningu'
24ur.com Janža: Na Euru ne bo prostora za napake
24ur.com Oranžni zmaji visoko zasukali rokave
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763