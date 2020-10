Novi pozivi k ustanovitvi superlige, Uefa, Čeferin in nekateri zvezdniki proti

Britanski mediji so razkrili, da naj bi nekateri angleški velikani, tudi Liverpool in Manchester United, že bili v pogovorih za prestop v takšno ligo, ki pa bo težko uresničljiva, saj v evropskih zvezah takšnim ligam, ki bi nastale po vzoru severnoameriških profesionalnih lig, niso naklonjeni.

Vnovična obuditev idej za zaprto ligo najboljših klubov je sprožila odziv Uefe, ki je s posebno izjavo še enkrat izrazila nasprotovanje tovrstnim zamislim. "Predsednik Uefe je že večkrat jasno poudaril, da Uefa močno nasprotuje takšni ligi. Načela solidarnosti, kvalifikacij in tudi izpada ter odprtih lig so elementi, o katerih ni pogajanj. Zaradi njih evropski nogomet deluje, zato je Liga prvakov najboljše tekmovanje na svetu. V Uefi in klubih si prizadevamo okrepiti tekmovanje, ki ga ne more uničiti liga desetih, dvanajstih ali celo 24 klubov, ki bi sčasoma postalo dolgočasno,"se glasi sporočilo krovne nogometne zveze na celini.

BBC: Dogovor se morda ne bo zgodil

Neimenovani viri so za britansko radiotelevizijo razkrili, da bi bil proračun nove evropske Super Premier lige težak kar 4,6 milijarde funtov (pet milijard evrov). Viri so za BBC povedali, da so razprave še vedno v zgodnji fazi, vendar naj bi načrt vključeval zamenjavo Lige prvakov z novo obliko. Notranji poznavalci te industrije, navaja BBC, so potrdili pogovore, v katerih naj bi sodelovala ameriška investicijska banka JP Morgan.

Za načrtom stoji peterica najbogatejših angleških prvoligaških klubov, ki so se obrnili na več kot 12 moštev iz Anglije, Francije, Nemčije, Italije in Španije za začetek pogajanj o ustanovitvi tekmovanja. Toda pred projektom naj bi bila še "dolga pot" in dogovor "se morda ne bo zgodil", dodaja BBC.

V pogovorih tudi Fifa

Britanski mediji še pišejo, da bi se v evropski Super Premier ligi merilo 18 ekip, pri čemer bi se najboljši udarili v play-offu, da bi določili skupnega zmagovalca. V te pogovore naj bi bila vključena tudi mednarodna nogometna federacija Fifa. Prejšnji teden so klubi elitne angleške nogometne lige, Premier lige, soglasno zavrnili načrt drastičnih sprememb v angleškem klubskem nogometu, tako imenovan Project Big Picture. Po predlogih tega načrta bi število klubov v najboljši angleški ligi z 20 zmanjšali na 18, obenem pa bi ukinili ligaški pokal (EFL Cup in Community Shield).