Novi Ronaldov trener na udaru kritik: Najslabši človek, kar sem jih spoznal

Kultni Juninho Pernambucano , ki je zaslovel predvsem z izjemno tehniko izvajanja prostih strelov, je večji del kariere preživel pri francoskem prvoligašu Lyonu, ki se mu je nekaj let po zaključku športne kariere, julija 2019, znova pridružil v vlogi športnega direktorja. Med svojim dveinpolletnim mandatom je leto in pol sodeloval tudi s sedanjim trenerjem Al Nasra Rudijem Garcio , ki je takrat vodil francoskega prvoligaša.

Juninho je bil med julijem 2019 in decembrom 2021 športni direktor Lyona

Po Garciinem odhodu iz Lyona maja 2021 je Francoz imel tudi nekaj lastnih besed za Juninha, ki naj bi v prvo ekipo vsiljeval brazilske nogometaše: "Ugotovil sem, da ni bil zadovoljen, ko prišleki iz Brazilije niso igrali. To je ustvarilo problem." A mu Juninho ni ostal dolžan in je izjavil: "Ni skrbel za uspeh ekipe ali za vzdušje v garderobi, namesto tega je bil raje v središču pozornosti."

47-letni francoski strateg je julija lani prevzel vodenje Al Nasra – nesramno bogatega kluba iz Savdske Arabije, ki se je nedavno okrepil s portugalskim superzvezdnikom Cristianom Ronaldom, ki je tudi sam znan po 'močnem' karakterju. Juninho pa kljub svoji izkušnji verjame, da bo Garcia Ronaldu olajšal življenje in naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo njuna zgodba uspešna: "Garcia si ne bo upal storiti ničesar, kar bi Ronalda oviralo, nasprotno, Cristianu bo postregel celo zajtrk, če bo treba. Poskušal bo biti Cristianov prijatelj, biti blizu in za to bo naredil vse, kar je v njegovi moči. Zanj bo sanjsko, da bo prijatelj Cristiana Ronalda."