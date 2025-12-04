Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Novi srbski selektor sklenil pogodbo do leta 2030

Beograd, 04. 12. 2025 15.54 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Veljko Paunović, novi selektor srbske nogometne reprezentance, je danes v športnem centru v Stari Pazovi podpisal pogodbo z vodstvom Nogometne zveze Srbije do leta 2030. 48-letnik je na klopi orlov zamenjal Dragana Stojkovića.

Veljko Paunović je oktobra nasledil nekdanjega legendarnega nogometaša Dragana Stojkovića. Ta je odstopil po domačem porazu z Albanijo, Paunović pa je postal 12. selektor v zgodovini Srbije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Selektor si je za naslednji cikel lige narodov, kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2028 in boj za svetovno prvenstvo leta 2030 začrtal jasne prioritete. Gre za stabilnost in kontinuiteto v delu reprezentance, večjo konkurenco znotraj igralskega kadra, jasno organizacijsko strukturo v strokovni službi, zgrajen sistem igre, ki ni odvisen od enega igralca, temveč od celotne ekipe, in kodeks ravnanja v reprezentanci, ki bo srbski nogomet vrnil na mesto, ki si ga zasluži," so sporočili iz srbske nogometne zveze.

48-letni strateg je Srbijo leta 2015 popeljal do naslova svetovnega prvaka do 20 let. Po prevzemu selektorskega mesta pa je člansko reprezentanco novembra vodil na zadnjih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo leta 2026 proti Angliji v Londonu (0:2) in Latviji doma (2:1).

Paunović je bil do 9. oktobra trener španskega prvoligaša iz Ovieda, kjer so ga zaradi slabih rezultatov odpustili.

nogomet srbija paunović
Naslednji članek

Simeone: Ne vem, kako Raphinha ni osvojil zlate žoge

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385