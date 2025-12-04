Novi srbski selektor sklenil pogodbo do leta 2030

Veljko Paunović je oktobra nasledil nekdanjega legendarnega nogometaša Dragana Stojkovića . Ta je odstopil po domačem porazu z Albanijo, Paunović pa je postal 12. selektor v zgodovini Srbije.

"Selektor si je za naslednji cikel lige narodov, kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2028 in boj za svetovno prvenstvo leta 2030 začrtal jasne prioritete. Gre za stabilnost in kontinuiteto v delu reprezentance, večjo konkurenco znotraj igralskega kadra, jasno organizacijsko strukturo v strokovni službi, zgrajen sistem igre, ki ni odvisen od enega igralca, temveč od celotne ekipe, in kodeks ravnanja v reprezentanci, ki bo srbski nogomet vrnil na mesto, ki si ga zasluži," so sporočili iz srbske nogometne zveze.

48-letni strateg je Srbijo leta 2015 popeljal do naslova svetovnega prvaka do 20 let. Po prevzemu selektorskega mesta pa je člansko reprezentanco novembra vodil na zadnjih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo leta 2026 proti Angliji v Londonu (0:2) in Latviji doma (2:1).

Paunović je bil do 9. oktobra trener španskega prvoligaša iz Ovieda, kjer so ga zaradi slabih rezultatov odpustili.