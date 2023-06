Novi strateg Olimpije Henriques po Evropo s privlačnim nogometom

Portugalec, ki je podpisal dveletno pogodbo, bo imel na voljo spremenjeno ekipo v primerjavi z minulo sezono, med drugim sta se danes od kluba poslovila Anes Krdžalić in predvsem Mario Kvesić , ki je bil eden boljših igralcev zeleno-bele ekipe v prejšnji sezoni. Za zdaj so pri Olimpiji predstavili štiri novince, to so Nemanja Motika , Saar Fadida , Raul Alexander Florucz in Ahmet Muhamedbegović , pričakujejo še dva ali tri igralce.

"Moja odločitev za prihod k Olimpiji je bila preprosta. Ko mi je športni direktor predstavil projekt, me je navdalo navdušenje. Sem ambiciozen, iščem priložnosti za osvajanje naslovov. Rad zmagujem, v zadnjih petih letih sem veliko delal, vendar s klubi na Portugalskem nisem mogel višje od šestega, sedmega mesta. Zato je to pravi izziv, ki ga potrebujem, in prava pot za prihodnost," je povedal Henriques .

"Bil sem presenečen nad talentom, ki sem ga videl na tekmah Olimpije," je dodal in se dotaknil tudi evropskih izzivov. "Za Evropo ima Olimpija veliko odgovornost, saj predstavlja Ljubljano, Slovenijo. Zato je pomembno, da bomo pripravljeni na kvalifikacije, v teh pa si želimo čim dlje. Vemo, da bo zelo težko, saj je Liga prvakov najboljša liga na svetu. Upamo, da bomo imeli tudi nekaj sreče pri žrebu. Spopadli pa se bomo z vsakim, ni nas strah. Želimo si zmagati na prvi uradni tekmi ne glede na tekmeca," je še povedal Henriques.

Olimpijo prvi nastopi čakajo 11. oziroma 12. julija, ko se bo začel prvi kvalifikacijski krog Lige prvakov, tekmeca zanj bo dobila 20. junija. Takrat bosta tekmeca dobila tudi Maribor in Domžale prvem krogu kvalifikacij Konferenčne lige (tekme bodo 13. julija), dan pozneje pa bo tekmeca dobilo še Celje v drugem krogu konferenčne lige (tekma bo 27. julija).

Celje za zdaj ni posebej veliko spreminjalo ekipe, je pa v teh dneh podaljšalo pogodbi Nejcu Ajhmajerju in Maticu Vrbancu, obenem pa je tudi jasno, da si podprvaki želijo Kvesića. Več prometa je bilo doslej v Domžalah, pri katerih so po novem Danijel Šturm, Belmin Bobarić, Lukas Hempt, Jan Đapo in Edin Julardžija.

Prav Domžalčani pa so poskrbeli tudi za eno od treh dosedanjih poletnih okrepitev Maribora, saj so na Štajersko poslali Marka Strajnarja. Ob njem sta novinca še Hilal Soudani in Blaž Vrhovec. Te po besedah kapetana Martina Milca čakajo visoki cilji.

"Vemo, da bo v letošnjem poletju pot drugačna. Šlo bo za evropsko Konferenčno ligo s štirimi krogi na izpadanje, če želimo priti do skupinskega dela. V preteklosti se je dogajalo, da ljudje niso verjeli ali pričakovali, pa smo kdaj prišli do evropske jeseni, zato moramo biti optimisti in ciljati najvišje. Skušali bomo storiti vse, da bi nam uspelo. Gremo od kroga do kroga in videli bomo, kako daleč lahko pridemo," je za spletno stran kluba dejal Milec in poudaril, da jih zanimata tudi obe domači lovoriki.