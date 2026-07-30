Novi trener ljubljanske Olimpije verjame v naslov prvaka

"Ekipa ima velik potencial, prav zato sem vesel, saj so tukaj igralci z velikim potencialom. Ta potencial pa moramo dati v neko veliko kapaciteto," je povedal novi glavni trener Olimpije Jugoslav Trenčovski.

Meni, da so igralci zelo dobri in izkušeni. V klubu je veliko mladih talentov, skupaj z njimi se bodo potrudili, da dajo igri prispevek in tako sprejmejo prave odločitve v pravem trenutku.

"Igrali bomo dominanten nogomet z veliko posesti. Nimam pa magične palice, da bomo to dosegli kar naenkrat," je povedal.