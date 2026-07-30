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Nogomet

Novi trener ljubljanske Olimpije verjame v naslov prvaka

Ljubljana, 30. 07. 2026 20.27 pred 10 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
H.B. B.B.
Jugoslav Trenčovski

Novi glavni trener ljubljanske Olimpije je postal 49-letni makedonski strokovnjak Jugoslav Trenčovski, ki je z zeleno-belimi podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Povedal je, da je srečen in ponosen, da je postal del tako velikega kluba. "Pričakujem, da bomo igrali dominanten nogomet," je dodal.

"Ekipa ima velik potencial, prav zato sem vesel, saj so tukaj igralci z velikim potencialom. Ta potencial pa moramo dati v neko veliko kapaciteto," je povedal novi glavni trener Olimpije Jugoslav Trenčovski.

Meni, da so igralci zelo dobri in izkušeni. V klubu je veliko mladih talentov, skupaj z njimi se bodo potrudili, da dajo igri prispevek in tako sprejmejo prave odločitve v pravem trenutku.

"Igrali bomo dominanten nogomet z veliko posesti. Nimam pa magične palice, da bomo to dosegli kar naenkrat," je povedal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomembno vlogo pri doseganju rezultatov pa vidi tudi v podpori navijačev. Njihovo podporo vidi celo kot pomoč, ki jim je zelo dragocena. Navijači po njegovem mnenju ustvarijo pozitivne vibracije, pomembno pa je, da te pridejo do igralcev na igrišču.

Po odhodu prejšnjega trenerja Olimpije Miša Brečka po le dveh tekmah, se zaveda, da stopa v velike čevlje. Dodaja, da je pripravljen prevzeti tveganje. "V nogometu je to vsepovsod isto, imam podobno izkušnjo. V Kuvajtu sem igral štiri tekme, pa so me zamenjali," je komentiral odhod prejšnjega trenerja.

Olimpija pa naj bi po njegovih prepričanjih na koncu sezone bila prvak ali pa vsaj na drugem mestu. "Ne bo lahko, a dali bomo vse od sebe, da pridemo do tega cilja," dodaja.

Olimpija je na lestvici trenutno na zadnjem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Nogomet Olimpija Jugoslav Trenčovski
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KOMENTARJI7

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Carter
01. 08. 2026 16.40
4 tekme pa adijo
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0 0
omega _v6
30. 07. 2026 21.20
No ja bodo pa zeleni morali menjat še kaj drugega trener je premalo!! V dveh krogih 0 točk se zelo slabo in sigurno za to ni kriv trener!!
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+2
2 0
Pinokio
30. 07. 2026 21.05
Ne verjamem, da bi z obstoječimi igralci lahko dosegel kako vidno mesto na zaključku sezone. Bo lahko že vesel, če ne bo v kratkem odpuščen. Ampak trener do zdaj še igralcev ni spoznal, niti se ni mogel zapomniti vseh imen in je že odpuščen. Ni pravi človek kupil NK Olimpijo, ta hlepi le za denarjem, ki ga pod njegovimi pogoji nikakor nimajo časa zaslužiti.
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+2
2 0
Malo_sutra
30. 07. 2026 20.42
tale neve se kam je prisel.
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+2
2 0
štajerc65
30. 07. 2026 20.31
10 tekem mu dam potem pa adijo. Imela je Olimpija trenerja pred časom pa so ga odslovili.
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+2
2 0
RUBEŽ
30. 07. 2026 19.49
In potem svizec zavije čokolado.
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+1
1 0
Hc4life
30. 07. 2026 19.17
Največji klub v sloveniji ahahahahahahahanaha e moj konjuslave ,največji uspeh žabic je tekma proti borcu iz bosne v konferenčni ligi,itak zgubli ....da ti mslo osvežim spomin ,3 x liga prvakov ,16 x liga evropa ,16 x državni prvaki ....največji klub ahahahahahaha ja pa jade
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+2
2 0
bibaleze
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