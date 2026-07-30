Novi trener ljubljanske Olimpije verjame v naslov prvaka

"Ekipa ima velik potencial, prav zato sem vesel, saj so tukaj igralci z velikim potencialom. Ta potencial pa moramo dati v neko veliko kapaciteto," je povedal novi glavni trener Olimpije Jugoslav Trenčovski.
Meni, da so igralci zelo dobri in izkušeni. V klubu je veliko mladih talentov, skupaj z njimi se bodo potrudili, da dajo igri prispevek in tako sprejmejo prave odločitve v pravem trenutku.
"Igrali bomo dominanten nogomet z veliko posesti. Nimam pa magične palice, da bomo to dosegli kar naenkrat," je povedal.
Pomembno vlogo pri doseganju rezultatov pa vidi tudi v podpori navijačev. Njihovo podporo vidi celo kot pomoč, ki jim je zelo dragocena. Navijači po njegovem mnenju ustvarijo pozitivne vibracije, pomembno pa je, da te pridejo do igralcev na igrišču.
Po odhodu prejšnjega trenerja Olimpije Miša Brečka po le dveh tekmah, se zaveda, da stopa v velike čevlje. Dodaja, da je pripravljen prevzeti tveganje. "V nogometu je to vsepovsod isto, imam podobno izkušnjo. V Kuvajtu sem igral štiri tekme, pa so me zamenjali," je komentiral odhod prejšnjega trenerja.
Olimpija pa naj bi po njegovih prepričanjih na koncu sezone bila prvak ali pa vsaj na drugem mestu. "Ne bo lahko, a dali bomo vse od sebe, da pridemo do tega cilja," dodaja.
Olimpija je na lestvici trenutno na zadnjem mestu.
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